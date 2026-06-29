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FRANCE

OM : coup dur pour Habib Beye et son avenir !

Par Louis Chrestian - 29 Juin 2026, 12:00
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Habib Beye pouvait encore espérer rebondir rapidement sur un banc ambitieux. Mais l’une des pistes les plus séduisantes du marché devrait se refermer devant lui : le Paris FC est tout proche de confier son équipe à Liam Rosenior.

Un choix qui représente forcément un coup dur pour le futur ancien entraîneur de l’OM, alors que le club parisien entre dans une nouvelle ère.

Liam Rosenior attendu au Paris FC

Sauf retournement de situation, Liam Rosenior devrait devenir le nouvel entraîneur du Paris FC. Le technicien anglais est en passe de prendre la succession d’Antoine Kombouaré, dont l’aventure sur le banc parisien est désormais terminée.

Le Paris FC veut lancer un nouveau cycle et semble avoir choisi un profil capable d’apporter une identité de jeu forte, mais aussi une expérience du football anglais. Une décision qui ferme une porte importante pour Habib Beye.

Habib Beye perd une opportunité en or

Le nom d’Habib Beye avait circulé avec insistance autour du Paris FC. L’ancien coach marseillais pouvait espérer prendre les commandes d’un club ambitieux, porté par un projet en pleine accélération.

Mais les dirigeants parisiens auraient finalement privilégié Liam Rosenior. Pour Beye, cette évolution vient compliquer un peu plus la recherche d’un nouveau projet après son futur départ de l’OM.

Le technicien garde une cote intéressante sur le marché, mais le Paris FC représentait une opportunité particulièrement attractive : un club structuré, ambitieux et capable de se donner les moyens de progresser rapidement.

Une nouvelle page se tourne au Paris FC

Le départ d’Antoine Kombouaré marque la fin d’un cycle. Le Paris FC souhaite désormais avancer avec un nouvel entraîneur pour construire son avenir et Liam Rosenior semble être celui qui a convaincu la direction.

Pour Habib Beye, il faudra donc regarder ailleurs. Le dossier Paris FC paraît quasiment refermé, à moins d’un improbable retournement de situation dans les prochains jours.

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