OM Mercato : Lorenzi veut ramener un maestro de Ligue 1 qu’il connaît très bien

Alors que l’OM n’a pas encore officialisé la moindre recrue, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, souhaiterait faire venir un maestro de Ligue 1 qu’il a connu à Brest.

L’OM pourrait bientôt se tourner vers un visage bien connu de son nouveau directeur sportif. Selon une information révélée par Christophe Gillón, intervenant de l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille, Grégory Lorenzi souhaiterait emmener Kamory Doumbia dans ses bagages à l’OM.

Le dirigeant marseillais connaît parfaitement le milieu offensif malien pour avoir travaillé avec lui au Stade Brestois. Recruté définitivement après un prêt convaincant, Doumbia s’est imposé comme l’un des joueurs les plus créatifs de l’effectif breton grâce à sa qualité technique, sa capacité à casser les lignes et son sens du but.

Une saison compliquée

La saison écoulée a toutefois été plus compliquée pour l’international malien. Freiné par plusieurs blessures lors de la deuxième partie d’exercice, il n’a pas pu enchaîner les rencontres comme espéré, mais a terminé avec 5 buts et 4 passes dé. Malgré cela, son potentiel reste intact et son profil continue d’être très apprécié par Grégory Lorenzi, selon Christophe Gillón.

L’intérêt aurait du sens sur le plan sportif, avec un joueur capable d’évoluer entre les lignes, d’apporter de la créativité et de la percussion dans les trente derniers mètres. Kamory Doumbia répond à ce profil, tout en connaissant parfaitement les exigences de la Ligue 1.

Le premier coup de maître de Lorenzi ?

Pour l’heure, aucune négociation officielle n’a été annoncée entre Marseille et Brest, et cette piste reste au stade de l’intérêt évoqué par Christophe Gillón. Le dossier pourrait néanmoins être à suivre de près dans les prochaines semaines, alors que Lorenzi a officiellement pris les commandes de la direction sportive olympienne après son départ du Stade Brestois.

Si cette tendance venait à se confirmer, l’OM pourrait réaliser un recrutement ciblé en misant sur un joueur que son nouveau directeur sportif connaît parfaitement et dont il apprécie les qualités depuis plusieurs saisons.