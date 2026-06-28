À LA UNE DU 28 JUIN 2026
[15:00]PSG Mercato : De Zerbi brise un rêve de Luis Enrique à 100 M€
[14:40]RC Lens : Thauvin en met déjà plein la vue de Toppmöller
[14:20]ASSE Mercato : Cathro aurait déjà tranché pour Cardona 
[14:00]OM Mercato : les stars du vestiaire résistent déjà à Lorenzi !
[13:40]FC Nantes Mercato : Savanier, la grosse blague de Der Zakarian ?
[13:20]ASSE Mercato : un expert de Liverpool rejoint les Verts ! 
[13:00]OM, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC Mercato : un buteur XXL absent de la Coupe du Monde proposé à la Ligue 1 ! 
[12:40]OM Mercato : Marseille a tenté une ex starlette du RC Lens présente à la Coupe du Monde ! 
[12:20]OM Mercato : une nouvelle offre sérieuse pour Greenwood, McCourt prêt à craquer ?
[12:00]ASSE Mercato : une offre juteuse est tombée pour Davitashvili, son avenir est tranché ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : feu vert pour Lorenzi, 10 recrues déjà validées !

Par Bastien Aubert - 28 Juin 2026, 11:20
Grégory Lorenzi (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Malgré l’encadrement de sa masse salariale par la DNCG, l’OM peut désormais avancer sur son mercato. Un précédent encourageant laisse même entrevoir un été très animé pour Grégory Lorenzi, qui pourrait s’inspirer d’une recette gagnante.

L’OM a évité le pire devant la DNCG. Si le club phocéen devra composer avec un encadrement de sa masse salariale, il a néanmoins obtenu le feu vert pour poursuivre son mercato estival. Une décision qui offre davantage de visibilité à Grégory Lorenzi, chargé de remodeler l’effectif.

Un précédent qui donne de l’espoir à l’OM 

Des ventes importantes sont toujours attendues afin d’assainir les finances, mais elles pourraient être accompagnées d’un recrutement ambitieux pour permettre à l’OM de rester compétitif sur tous les fronts. Comme le rappelle La Provence, cette situation n’est pas inédite. Lors de la saison 2021-2022, l’OM avait déjà été soumis à un encadrement de la DNCG. 

Cela n’avait pourtant pas empêché les dirigeants marseillais de réaliser un mercato particulièrement ambitieux avec dix recrues, parmi lesquelles Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Gerson ou encore William Saliba. Cette campagne de recrutement s’était conclue par une deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG, preuve qu’il est possible de bâtir un effectif performant malgré certaines contraintes financières.

Lorenzi attendu au tournant

Reste désormais à savoir si Grégory Lorenzi choisira de suivre une stratégie comparable. Le nouveau directeur sportif devra d’abord alléger un effectif jugé trop important avant de cibler les profils capables de renforcer l’équipe. Le chantier s’annonce vaste, mais le contexte est désormais plus favorable après le passage devant la DNCG. Le projet sportif devrait également se préciser avec l’arrivée attendue de Bruno Genesio. 

Avant cela, l’OM devra trouver un accord avec Habib Beye afin de mettre un terme à la dernière année de son contrat. Une fois ce dossier réglé, Lorenzi pourra pleinement se consacrer à un mercato qui s’annonce particulièrement animé, avec l’objectif de bâtir un effectif capable de retrouver les sommets tout en respectant les nouvelles contraintes financières.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot