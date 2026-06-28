Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Malgré l’encadrement de sa masse salariale par la DNCG, l’OM peut désormais avancer sur son mercato. Un précédent encourageant laisse même entrevoir un été très animé pour Grégory Lorenzi, qui pourrait s’inspirer d’une recette gagnante.

L’OM a évité le pire devant la DNCG. Si le club phocéen devra composer avec un encadrement de sa masse salariale, il a néanmoins obtenu le feu vert pour poursuivre son mercato estival. Une décision qui offre davantage de visibilité à Grégory Lorenzi, chargé de remodeler l’effectif.

Un précédent qui donne de l’espoir à l’OM

Des ventes importantes sont toujours attendues afin d’assainir les finances, mais elles pourraient être accompagnées d’un recrutement ambitieux pour permettre à l’OM de rester compétitif sur tous les fronts. Comme le rappelle La Provence, cette situation n’est pas inédite. Lors de la saison 2021-2022, l’OM avait déjà été soumis à un encadrement de la DNCG.

Cela n’avait pourtant pas empêché les dirigeants marseillais de réaliser un mercato particulièrement ambitieux avec dix recrues, parmi lesquelles Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Gerson ou encore William Saliba. Cette campagne de recrutement s’était conclue par une deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG, preuve qu’il est possible de bâtir un effectif performant malgré certaines contraintes financières.

Lorenzi attendu au tournant

Reste désormais à savoir si Grégory Lorenzi choisira de suivre une stratégie comparable. Le nouveau directeur sportif devra d’abord alléger un effectif jugé trop important avant de cibler les profils capables de renforcer l’équipe. Le chantier s’annonce vaste, mais le contexte est désormais plus favorable après le passage devant la DNCG. Le projet sportif devrait également se préciser avec l’arrivée attendue de Bruno Genesio.

Avant cela, l’OM devra trouver un accord avec Habib Beye afin de mettre un terme à la dernière année de son contrat. Une fois ce dossier réglé, Lorenzi pourra pleinement se consacrer à un mercato qui s’annonce particulièrement animé, avec l’objectif de bâtir un effectif capable de retrouver les sommets tout en respectant les nouvelles contraintes financières.