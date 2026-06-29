À LA UNE DU 30 JUIN 2026
[00:00]France – Suède : les Wags des Bleus font déjà sensation à la Coupe du Monde !
[23:40]FC Barcelone Mercato : Yamal déjà prêt à mettre Gordon plus bas que terre !
[23:20]PSG Mercato : Luis Enrique rêve d’un défenseur du FC Barcelone coéquipier de Yamal à la Coupe du Monde 
[23:00]RC Lens Mercato : Leca a flashé sur un grand déçu de la Coupe du Monde pour remplacer Malang Sarr
[22:40]OM Mercato : coup de tonnerre, Greenwood pourrait rester à Marseille ! 
[22:20]ASSE : on sait enfin quand Cathro sera présenté, Kilmer fait une annonce qui fait saliver les supporters 
[22:00]OM : Genesio s’impatiente, Beye refait le même sale coup qu’au Stade Rennais !
[21:40]FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed vers un départ, deux destinations se dégagent
[21:20]RC Lens : un autre que Thauvin montre les muscles à Toppmöller
[21:02]Brésil – Japon (2-1) : Marquinhos (PSG) et Endrick (Real Madrid) en 8es de finale aux forceps ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed vers un départ, deux destinations se dégagent

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 21:40
Mostafa Mohamed (FC Nantes)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Selon nos informations, Mostafa Mohamed (28 ans) pourrait quitter le FC Nantes pour prendre la direction de la Turquie où du Qatar au mercato estival. 

Le dossier Mostafa Mohamed s’accélère. Alors que le FC Nantes poursuit sa préparation estivale sous les ordres de Michel Der Zakarian, l’international égyptien apparaît plus que jamais comme l’un des principaux candidats à un départ lors de ce mercato.

La Turquie et le Qatar pour Mohamed ?

Selon nos informations, deux destinations se détachent actuellement pour l’attaquant de 28 ans : la Turquie et le Qatar. Plusieurs clubs suivent de près sa situation et les premiers contacts ont déjà été noués. Ces dernières heures, la presse turque révélait que Samsunspor avait entamé des discussions en vue d’un transfert. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

La Turquie fait bel et bien partie des destinations pour le buteur du FC Nantes. Si cette piste est concrète, elle n’est pas la seule. Toujours selon nos informations, des clubs qataris se sont également renseignés sur la situation de Mostafa Mohamed. Le championnat du Golfe pourrait représenter une alternative sérieuse si les discussions avec la Turquie n’aboutissent pas.

Kita ne bradera pas son attaquant 

Le principal intéressé garde toutefois une préférence : poursuivre sa carrière en Europe. Un élément qui pourrait favoriser les clubs turcs dans ce dossier, même si aucune décision définitive n’a encore été prise. Du côté du FC Nantes, la position est claire : Waldemar Kita ne s’opposera pas à un départ de son attaquant, un joueur auquel il a longtemps accordé sa confiance.

En revanche, le président nantais ne compte pas brader son international égyptien et entend défendre les intérêts du club dans les négociations. L’absence de Mostafa Mohamed lors de la reprise de l’entraînement, mercredi dernier, n’a fait qu’alimenter les spéculations autour de son avenir d’un joueur estimé à 3,5 millions d’euros sur Transfermarkt.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot