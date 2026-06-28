Si Michel Der Zakarian regarde en Ligue 2 pour renforcer l’effectif du FC Nantes au mercato, peut-il aller piocher au sein du Montpellier HSC ?

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes alimente forcément les rumeurs du mercato. Mais certaines pistes semblent davantage relever de la plaisanterie que d’un véritable dossier. C’est notamment le cas de celle menant à Téji Savanier.

Savanier et Der Zakarian fâchés

L’ancien capitaine de Montpellier traverse une période d’incertitude, mais un rapprochement avec le FC Nantes paraît aujourd’hui très improbable. Et un média montpelliérain s’est d’ailleurs amusé de cette hypothèse. Le site Allez Paillade a publié un article volontairement ironique en imaginant plusieurs destinations pour Téji Savanier. Parmi elles, le FC Nantes, avec un clin d’œil à la relation mouvementée entre le milieu de terrain et Michel Der Zakarian.

« Leurs premières années ont été idylliques rythmées par la joie des victoires qui s’enchaînaient, ils avaient tout du “couple goal” d’Instagram. Sauf que, voilà, au fil des années la routine s’est installée, les épreuves de la vie ont fait leur travail de sape et la rupture est devenue inévitable », rappellent nos confrères héraultais sur le ton de lhumour.

La bonne blague tourne court

Le média poursuit avec humour en évoquant leurs différends publics : « Le problème c’est que Michel Der Zakarian est allé balancer sur la place publique des problèmes qui auraient dû rester dans l’intimité du foyer. Alors ce que je propose au duo c’est de laver son linge sale à Nantes, où Michel Der Zakarian vient de retrouver un banc en Ligue 2. »

Enfin, Allez Paillade conclut avec une dernière pique, cette fois sur le plan sportif : « Bon, en revanche, sur le plan sportif, si on s’en réfère aux performances de Patrice Loko et Reynald Pedros à Montpellier ou plus récemment Andy Delort à Nantes, pas certain que la connexion Montpellier-Nantes soit si efficace. » À ce stade, rien ne laisse penser que le FC Nantes travaille réellement sur le dossier Téji Savanier. Entre le passif entre le joueur et Michel Der Zakarian, l’âge du milieu de terrain et la volonté des Canaris de reconstruire leur effectif, cette rumeur ressemble davantage à un clin d’œil humoristique qu’à une véritable piste de mercato. Les supporters ne seront évidemment pas dupes.