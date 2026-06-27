Équipe de France : Dembélé rappelle un souvenir cuisant au FC Nantes en pleine Coupe du Monde

Ousmane Dembélé continue d’écrire l’histoire. Étincelant avec les Bleus lors de la Coupe du Monde 2026, l’attaquant du PSG a inscrit le premier triplé de sa carrière en sélection face à la Norvège (4-1). Une soirée parfaite qui a réveillé un souvenir gravé dans les mémoires des supporters du Stade Rennais… et beaucoup moins dans celles du FC Nantes.

Dembélé, un incroyable clin d’œil dix ans plus tard

Le parallèle est frappant. En mars 2016, alors qu’il explosait sous les couleurs du Stade Rennais, Dembélé inscrivait déjà le premier triplé de sa jeune carrière lors d’un derby remporté 4-1 contre le FC Nantes. Ce soir-là, il avait trouvé le chemin des filets dès la 1re minute, avant de récidiver aux 23e et 45e minutes, lançant définitivement sa carrière au plus haut niveau.

Dix ans plus tard, l’histoire s’est presque répétée. Face à la Norvège, le champion du monde a frappé aux 7e, 20e et 32e minutes, offrant cette fois son premier triplé sous le maillot de l’équipe de France. Cette démonstration confirme l’excellente dynamique du joueur parisien. Véritable leader offensif des Bleus, Dembélé arrive à maturité et enchaîne les prestations de très haut niveau.

Le FC Nantes s’en souvient encore…

Le PSG ne peut que se réjouir de voir son Ballon d’Or afficher une telle efficacité dans un rendez-vous aussi prestigieux que la Coupe du Monde. Pour les supporters du FC Nantes, ce parallèle a forcément un goût amer. Le premier triplé de Dembélé en professionnel avait déjà été inscrit contre les Canaris sous le maillot rennais.

Dix ans plus tard, l’ancien prodige du Stade Rennais continue d’empiler les records, cette fois sous les couleurs de l’équipe de France. Une preuve supplémentaire que les plus grandes soirées d’Ousmane Dembélé semblent souvent commencer… par un premier triplé.