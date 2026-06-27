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FRANCE

FC Nantes Mercato : un flop à 10 M€ snobe le RC Lens !

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 13:40
Bénie Traoré
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Passé dans les rangs du FC Nantes en 2024, Bénie Traoré (FC Bâle, 23 ans) ne signera pas au RC Lens sur ce mercato estival. 

Le mercato de Bénie Traoré prend une orientation inattendue. Alors que son nom circulait du côté du RC Lens ces dernières heures, l’ailier ivoirien devrait finalement quitter l’Europe pour rejoindre… la Major League Soccer !  

Traoré va signer à New York !

Selon le journaliste Uriel Iugt, le joueur de 23 ans est en passe de signer avec le New York City FC, sous réserve de visite médicale. Une opération qui pourrait atteindre environ 10 millions d’euros et qui s’inscrit dans la stratégie globale du City Football Group, toujours attentif aux profils offensifs jeunes et à fort potentiel de revente. Pour Traoré, il s’agit d’un nouveau défi dans une carrière déjà marquée par plusieurs étapes contrastées.

Passé par le FC Nantes en 2024, le joueur n’avait pas réussi à s’imposer durablement en Ligue 1, laissant derrière lui un passage jugé trop irrégulier pour confirmer les attentes placées en lui. Pourtant, ses qualités de percussion et sa vitesse avaient continué d’attirer l’attention de recruteurs européens. C’est en Suisse, au FC Bâle, que Bénie Traoré a véritablement retrouvé des couleurs. 

Les supporters du RC Lens soulagés ?

Avec 25 buts et 12 passes décisives en deux saisons, l’ailier ivoirien a montré un visage beaucoup plus abouti, capable de peser dans les zones décisives et d’enchaîner les performances offensives. Ces statistiques avaient notamment relancé l’intérêt de plusieurs clubs, dont le RC Lens, qui suivait le dossier avec attention. Mais la concurrence et la dynamique du marché ont finalement orienté le joueur vers une destination plus éloignée, mais potentiellement plus stable sur le plan du temps de jeu et du projet. 

Pour le New York City FC, ce recrutement s’inscrit dans une logique claire : récupérer des joueurs en progression, encore perfectibles, mais déjà capables d’apporter une contribution immédiate dans un championnat en développement constant. Pour Bénie Traoré, ce transfert représente surtout une nouvelle tentative de stabiliser sa carrière, après plusieurs expériences contrastées en Europe. La MLS pourrait lui offrir un cadre différent, moins sous pression, mais avec des responsabilités offensives importantes.

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