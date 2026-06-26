FC Nantes : Kita prêt à jouer un mauvais tour à l’OM pour une vente à 40 M€ ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes n’a pas l’intention de retenir Matthis Abline après la relégation en Ligue 2. Mais si les Canaris ont accordé un bon de sortie à leur attaquant, Waldemar Kita ne compte pas le laisser partir à n’importe quel prix. Le président nantais réclamerait une somme spectaculaire pour céder son joueur, tout en espérant voir les clubs anglais s’inviter dans le dossier.

Abline sur le départ après la relégation

Présent lors de la reprise de l’entraînement mercredi, Matthis Abline ne devrait pas s’éterniser sur les bords de l’Erdre. À 23 ans, l’attaquant représente la principale valeur marchande d’un effectif nantais relégué en Ligue 2.

Malgré une saison compliquée collectivement, Abline a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1. Des statistiques qui n’ont pas permis au FC Nantes de se maintenir, mais qui continuent d’attirer plusieurs clubs à l’étranger.

Kita fixe un prix XXL

Selon les informations d’Emmanuel Merceron, Waldemar Kita réclamerait 40 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ. Un montant très élevé, surtout pour un joueur dont le contrat ne court plus que deux ans.

L’AS Monaco aurait déjà formulé une offre de 20 millions d’euros, refusée par la direction nantaise. Une position ferme qui montre que le président des Canaris attend bien plus, quitte à faire durer les négociations pendant plusieurs semaines.

La Roma se positionne, l’Angleterre attendue

L’AS Roma serait de plus en plus attentive à la situation de Matthis Abline. Le club italien suit le dossier, mais Nantes espérerait surtout que des formations anglaises passent à l’action pour faire grimper les enchères.

Crystal Palace et Sunderland ont déjà été cités parmi les clubs intéressés. Avec la Premier League et ses moyens financiers, Kita pourrait trouver les acheteurs capables de se rapprocher de ses exigences.

Le dossier Abline s’annonce donc comme l’un des grands feuilletons de l’été à Nantes. Les Canaris veulent vendre, mais pas à bas prix. Reste à savoir si un club acceptera réellement de s’aligner sur les 40 millions d’euros espérés.