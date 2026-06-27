FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 accélère en secret pour Matthis Abline !

Relégué avec le FC Nantes, Matthis Abline attire déjà les convoitises en Ligue 1 et à l’étranger. Un club de l’élite est passé à l’action et des négociations seraient en cours !

La descente du FC Nantes en Ligue 2 change totalement la donne pour Matthis Abline. L’attaquant de 23 ans, considéré comme l’un des principaux actifs du club, ne devrait pas évoluer à l’étage inférieur la saison prochaine.

Dans un contexte financier délicat, les dirigeants nantais devront générer des revenus importants via le mercato estival, même si Franck Kita a assuré : « je n’ai pas besoin de vendre, puisqu’on est passé à la DNCG et que tout va bien ». Le club est tout de même ouvert à une vente de son buteur, dont la valeur est désormais fixée très haut sur le marché. En effet, le FC Nantes espère une indemnité proche des 40 millions d’euros.

Le Paris FC passe à l’offensive dans le dossier Abline

Parmi les clubs les plus actifs sur le dossier, le Paris FC s’impose comme un sérieux prétendant. Déjà intéressé lors des précédents mercatos, le club francilien serait revenu à la charge et aurait relancé les discussions avec l’entourage du joueur et la direction nantaise, selon Media Foot.

D’après cette source, « des négociations ont démarré, en secret, pour le transfert de l’attaquant nantais. Elles doivent se poursuivent dans le week-end pour tenter de trouver un accord sur le montant global ». Le Paris FC souhaite renforcer son secteur offensif avec un gros coup, jeune et prometteur, capable de s’inscrire dans un projet de montée en puissance en Ligue 1.

Une concurrence importante en Ligue 1 et en Europe

Mais le Paris FC n’est toutefois pas seul sur le dossier. Matthis Abline est suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, dont Monaco, mais aussi par des clubs étrangers. L’été dernier déjà, des offres avaient été transmises sans aboutir. Cette fois, la relégation du club change l’équilibre des négociations, même si le FC Nantes entend toujours valoriser fortement son attaquant.

Entre l’envie du joueur de rester en Ligue 1 et l’intérêt concret du Paris FC, le dossier Matthis Abline s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du mercato estival. Si aucun accord n’est encore trouvé, Kita a déjà assuré qu’il n’aurait aucun mal à conserver ces joueurs en Ligue 2. Mais pas sûr qu’Abline ne l’entende de cette oreille…