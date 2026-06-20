FC Nantes Mercato : le transfert record d’Abline va déclencher un autre gros départ

Courtisé en Premier League, Matthis Abline pourrait rapporter gros au FC Nantes. Un montant record qui ne suffirait pourtant pas à régler tous les dossiers du mercato nantais.

Le mercato du FC Nantes pourrait connaître une accélération spectaculaire dans les prochaines semaines. Selon les informations relayées par TéléNantes, Matthis Abline suscite un intérêt grandissant en Angleterre, où plusieurs clubs suivent attentivement sa situation.

Parmi les prétendants les plus sérieux figureraient notamment Crystal Palace et Sunderland. Deux formations où l’influence de techniciens français pourrait jouer un rôle dans ce dossier. Les discussions ne seraient encore qu’à un stade préliminaire, mais les offres pourraient grimper jusqu’à 35 millions d’euros bonus compris. Si un tel montant était atteint, il s’agirait tout simplement d’un record de vente dans l’histoire du FC Nantes.

Une opération qui changerait l’été nantais

Après une saison mitigée sous les couleurs jaunes et vertes, Matthis Abline apparaît comme l’un des actifs les plus valorisés de l’effectif nantais. À seulement 23 ans, son profil séduisent plusieurs recruteurs européens.

Une vente à hauteur de 35 millions d’euros offrirait une marge de manœuvre considérable aux dirigeants nantais pour remodeler l’effectif afin d’offrir un groupe à Michel Der Zakarian capable de viser la remontée en Ligue 1 dès la première saison.

Merceron refroidit l’optimisme des supporters

Mais Emmanuel Merceron se montre plus mesuré. Le journaliste spécialiste du FC Nantes estime qu’un départ record d’Abline ne suffirait pas à lui seul à équilibrer les besoins du club.

« Il faudra une 2ème vente, mais du coup 2 ventes devraient suffir pour verrouiller derrière », a-t-il répondu sur X.

Un message qui éclaire la stratégie financière actuellement envisagée à la Jonelière. Malgré une rentrée potentielle exceptionnelle grâce à Abline, le FC Nantes devrait encore procéder à un second transfert important.

Quel joueur pour accompagner Abline ?

La question se pose désormais : quel autre joueur pourrait quitter les Canaris ? Les noms de Johann Lepenant ou encore Tylel Tati reviennent régulièrement dans les discussions.

Si l’avenir de Matthis Abline semble de plus en plus lié à la Premier League, les prochaines semaines pourraient donc réserver d’autres mouvements majeurs du côté de Nantes.

Une chose est certaine : en cas de transfert à hauteur de 35 millions d’euros, le FC Nantes réaliserait l’une des plus grosses opérations financières de son histoire récente, sans pour autant mettre un terme à son chantier estival.