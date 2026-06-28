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FRANCE

FC Nantes : Waldemar Kita a validé l’arrivée d’une pointure en haut lieu 

Par Bastien Aubert - 28 Juin 2026, 08:20
Waldemar Kita (FC Nantes)

Le président du FC Nantes Waldemar Kita a participé à une décision importante pour le football français. 

Waldemar Kita ne s’est pas contenté de suivre l’actualité du mercato ces derniers jours. Le président du FC Nantes a également joué un rôle dans une décision majeure pour l’avenir économique du football français en participant au choix du nouveau directeur général de LFP Media.

Une nomination validée à l’unanimité

C’est désormais officiel : Olivier Bramly succède à Nicolas de Tavernost, parti rejoindre le Stade Rennais en qualité de président du conseil d’administration. Âgé de 51 ans, ce spécialiste des médias a été retenu à l’issue d’un processus de sélection mené par Vincent Labrune. Plusieurs présidents de clubs ont participé au choix final, parmi lesquels Waldemar Kita, Olivier Létang (LOSC) et Marc Keller (Strasbourg), aux côtés des représentants du fonds CVC. La nomination a finalement été validée à l’unanimité.

Olivier Bramly possède un solide parcours dans l’univers des médias. Après avoir débuté chez Eurosport en 1999, il a ensuite dirigé Fox International Channels pour la France et les territoires francophones. À la suite du rachat de Fox par Disney, il a occupé plusieurs fonctions de direction dans les activités de télévision payante et de distribution en Europe, avant de poursuivre sa carrière au Moyen-Orient. Sa prise de fonctions est désormais imminente, son contrat étant en cours de finalisation.

Une mission stratégique pour la Ligue 1

Le nouveau directeur général aura une mission particulièrement importante : accélérer le développement de Ligue 1+, la plateforme chargée de diffuser les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 3 à travers le monde. En revanche, la Ligue 2 ne sera pas concernée par cette nouvelle stratégie audiovisuelle, puisque ses droits resteront diffusés par beIN Sports. En validant cette nomination, Waldemar Kita a donc participé à une décision stratégique qui pourrait peser sur l’avenir des revenus du football français.

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