FC Nantes : Kita prêt à refuser 30 M€ pour conserver son crack ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes pourrait-il résister aux très grosses offres attendues pour Tylel Tati cet été ? Alors que le jeune défenseur de 18 ans affole déjà plusieurs grands clubs européens, Waldemar Kita pourrait faire un choix fort : conserver l’un des plus grands espoirs du club malgré une valeur estimée autour de 25 à 30 millions d’euros.

Relégués en Ligue 2 après une saison catastrophique, les Canaris vont forcément devoir reconstruire. Mais plutôt que de vendre immédiatement leurs meilleurs jeunes éléments, les dirigeants nantais pourraient décider de bâtir autour d’eux.

Tylel Tati, le joyau que toute l’Europe regarde

Avec 20 apparitions en Ligue 1 cette saison, Tylel Tati a réussi à s’installer dans la rotation malgré son très jeune âge. Dans un exercice pourtant compliqué collectivement, le défenseur central a confirmé tout le potentiel aperçu au centre de formation.

Sous contrat jusqu’en 2030, le Nantais dispose d’une situation contractuelle confortable. Un élément important pour le FC Nantes, qui n’est pas dans l’urgence de négocier au rabais.

Son profil, son âge et sa marge de progression en font déjà une cible très attractive sur le marché. Plusieurs clubs européens suivraient son évolution avec attention, tandis que sa valeur pourrait rapidement grimper autour des 30 millions d’euros.

Le FC Nantes n’a pas besoin de vendre

C’est probablement le principal argument en faveur d’une conservation de Tylel Tati. Malgré la relégation, le FC Nantes ne serait pas contraint de vendre pour équilibrer ses comptes.

Franck Kita a récemment assuré que le club avait passé sans difficulté l’étape de la DNCG. Le budget mercato devrait certes être revu à la baisse, avec une enveloppe estimée entre 30 et 35 millions d’euros contre environ 50 millions la saison passée, mais les Canaris garderaient une marge de manœuvre suffisante.

Dans ces conditions, vendre Tylel Tati dès cet été ne serait pas une obligation. Waldemar Kita pourrait donc choisir de s’asseoir sur une offre majeure pour éviter de devoir recruter un défenseur central afin de le remplacer.

La Ligue 2, un tremplin idéal pour sa progression

Pour Tylel Tati, rester à Nantes pourrait aussi avoir beaucoup de sens. La Ligue 2 lui offrirait un contexte plus favorable pour enchaîner les matchs, prendre de l’épaisseur et assumer davantage de responsabilités.

Le jeune défenseur devrait pouvoir compter sur l’expérience de Chidozie Awaziem à ses côtés, un partenaire idéal pour l’accompagner dans son apprentissage du très haut niveau.

Le FC Nantes a également affiché sa volonté de miser davantage sur son académie, comme en témoignent les nombreux premiers contrats professionnels signés ces dernières semaines. Garder Tylel Tati s’inscrirait parfaitement dans cette logique.

Kita face à un choix stratégique

Accepter une vente autour de 30 millions d’euros représenterait forcément une opportunité financière énorme pour le FC Nantes. Mais conserver Tylel Tati pourrait aussi permettre au club de sécuriser un véritable pilier pour viser une remontée immédiate en Ligue 1.

Waldemar Kita devra donc trancher. Entre un chèque XXL immédiat et la possibilité de faire exploser encore un peu plus la valeur de son jeune défenseur, le dossier Tylel Tati s’annonce comme l’un des grands feuilletons de l’été à Nantes.