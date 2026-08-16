ASSE Mercato : après la visite médicale, l’officialisation se précise pour lundi

Le départ d’Igor Miladinović vers le Partizan Belgrade ne fait désormais guère de doute. Le milieu offensif de l’ASSE a passé sa visite médicale samedi, mais le club serbe a volontairement repoussé son officialisation.

Miladinović a passé sa visite médicale samedi

On vous en parlait samedi : un accord a été trouvé pour le départ d’Igor Miladinović, malgré le blocage intervenu autour du montant de l’opération. Le dossier a franchi une nouvelle étape puisque, selon Mozzart Sport, le joueur de 23 ans a passé sa visite médicale samedi à Belgrade.

Arrivé dans le Forez il y a deux ans en provenance de Čukarički, le milieu offensif serbe doit rejoindre le Partizan sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est également prévue.

Igor Miladinović au Partizan Belgrade en prêt avec option d’achat, c’est bouclé. Après des discussions autour de 1,7 puis 2,3 M€, un compromis a été trouvé. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088377922729996689

Le Partizan explique le retard

Si aucune annonce officielle n’est encore tombée, ce délai ne remet pas l’opération en question. Le Partizan est pleinement concentré sur son match de championnat programmé ce dimanche soir contre le Radnički 1923. La présentation de Miladinović est donc attendue lundi.

Le Stéphanois doit effectuer la traditionnelle séance photo au stade avant de rejoindre « Zemunelo », le centre d’entraînement du club de Belgrade, pour participer à sa première séance avec ses nouveaux partenaires.

Une première européenne dès jeudi ?

Son intégration pourrait être particulièrement rapide. Le Partizan souhaite enregistrer Miladinović auprès de l’UEFA pour le barrage de Ligue Conférence contre Getafe. Aucun problème d’homologation ne serait attendu.

Si toutes les formalités sont réglées dans les temps, le joueur prêté par l’ASSE pourrait effectuer ses premières minutes dès jeudi soir en Espagne. Une perspective importante pour un élément qui n’est jamais parvenu à s’installer durablement chez les Verts, alternant entre l’équipe première et la réserve.