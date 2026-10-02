ASSE : la victoire contre Sion cache plusieurs mauvaises nouvelles

Privée de douze internationaux, l’ASSE a largement dominé le FC Sion ce vendredi à L’Étrat (5-1). Une démonstration qui a permis à Jakob Breum et Thierno Ballo de briller et à plusieurs jeunes de se montrer. Mais derrière ce score flatteur, Ian Cathro a également livré quelques nouvelles moins réjouissantes.

Sur le terrain, difficile de demander beaucoup plus. Face au troisième du championnat suisse, l’ASSE a profité de son match amical contre Sion pour faire le plein de confiance à huit jours de la réception de Rodez. Malgré douze internationaux absents et une équipe largement remaniée, les Verts ont déroulé (5-1).

Menés dès la 11e minute sur un but de Berdayes, ils ont rapidement renversé la rencontre. Jakob Breum a égalisé sur un service de Thierno Ballo (14e), avant que l’Autrichien ne donne l’avantage aux siens trois minutes plus tard. Breum s’est ensuite offert un doublé (22e), puis João Ferreira a porté le score à 4-1 avant la pause. Ballo, déjà auteur de deux passes décisives, a parachevé son festival en transformant un penalty obtenu par Joshua Duffus en fin de rencontre. Bilan pour l’ancien joueur de Wolfsberger : deux buts et deux passes décisives.

Teillol et Dhaoui en profitent, Lamba inquiète encore

Ian Cathro a également pu observer plusieurs jeunes. Tom Teillol, titularisé à gauche alors qu’il est droitier, a livré une prestation sérieuse. Ylies Dhaoui s’est lui aussi montré à son avantage au milieu aux côtés de Maxime Bernauer, capitaine du jour. Pour sa première apparition depuis son arrivée dans le Forez, Marten-Chris Paalberg a logiquement manqué de rythme après ses longs soucis au genou, mais il a participé au troisième but stéphanois.

Tout n’a cependant pas été aussi rassurant. Chico Lamba, notamment, est encore apparu assez emprunté. Le défenseur portugais revient d’une longue absence et cette rencontre a confirmé qu’il lui faudra encore du temps pour retrouver toutes ses sensations et son meilleur niveau. Un constat à surveiller alors que le championnat va reprendre.

Jaber pas encore prêt, Eymard rejoint l’infirmerie

Les autres mauvaises nouvelles avaient été données par Ian Cathro avant même le coup d’envoi. Lors d’un échange d’une quinzaine de minutes avec les journalistes présents à L’Étrat, le technicien écossais a notamment évoqué Mahmoud Jaber, toujours indisponible.

« C’est encore un peu trop tôt pour que Mahmoud revienne. Il ne sera pas disponible pour ce match. On a envie qu’il revienne une bonne fois pour toutes, qu’il quitte l’infirmerie pour de bon. Ce devrait être pour bientôt », a expliqué Cathro.

Le milieu de terrain devra donc encore patienter. Et l’infirmerie stéphanoise accueille également de nouveau Paul Eymard. Le jeune milieu a ressenti une gêne et devrait rester en soins pendant une dizaine de jours.

Enfin, Ian Cathro s’est montré prudent concernant Lassana Traoré, absent de très longue date. Son retour est « en bonne voie », selon l’Écossais, qui a laissé entendre que le latéral ivoirien peinait vraiment à se débarrasser de ses problèmes physiques.