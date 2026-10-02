Équipe de France : tout est réglé entre Mbappé et Dembélé ? Un détail interroge !

Kylian Mbappé avait assuré avoir discuté avec Ousmane Dembélé pour écarter toute tension. Mais l’entourage du Parisien livre une autre version : avant le rassemblement des Bleus, le Madrilène aurait simplement envoyé un message, resté sans réponse. Un détail qui relance les interrogations sur leur relation.

Un message envoyé, mais aucune réponse ? Alors que Kylian Mbappé avait tenté d’apaiser les discussions autour de sa relation avec Ousmane Dembélé, de nouvelles informations viennent nuancer ses déclarations.

Selon L’Équipe, dont les révélations sont relayées par Maxifoot, les proches de l’attaquant du PSG auraient été étonnés d’entendre le capitaine des Bleus affirmer que les deux hommes avaient déjà parlé avant leurs retrouvailles en sélection.

Un échange ou un simple message ?

Mbappé avait pourtant affiché sa tranquillité : « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions », avait-il expliqué pour désamorcer le sujet.

Mais, dans le camp Dembélé, le récit serait différent. Avant le rassemblement à Clairefontaine, il n’y aurait pas eu de véritable discussion entre les deux joueurs. Seulement un message envoyé par Mbappé, auquel le Parisien n’aurait pas répondu.

Cette divergence intervient après leurs prises de parole autour du Ballon d’Or. Les déclarations du Madrilène sur son statut d’« élu », puis la réponse de Dembélé, avaient alimenté les commentaires sur une possible tension entre les deux internationaux.

Dembélé assure qu’ils ont depuis discuté

Il faut toutefois distinguer ce contact supposé avant le rassemblement des échanges intervenus ensuite. Selon les informations relayées par Maxifoot, les deux attaquants ont bien parlé durant leurs premiers jours à Clairefontaine.

Jeudi, en conférence de presse, Dembélé a lui-même cherché à calmer le jeu : « On a échangé et on est assis à côté à table. Il n’y a pas de soucis avec Kylian. » Le Parisien a également affirmé vouloir se concentrer sur le terrain.

Les deux joueurs affichent donc publiquement leur volonté d’apaisement. Mais ce message qui serait resté sans réponse laisse une question ouverte : leurs premières explications avaient-elles réellement suffi à dissiper le malaise ?