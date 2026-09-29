PSG : coup dur pour Luis Enrique !

Touché aux adducteurs, Senny Mayulu est sorti sur blessure avec l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie (0-2).

La trêve internationale tourne décidément au festival de blessures. Après le Marseillais Himad Abdelli, touché avec l’Algérie, puis Ethan Mbappé, sorti sur blessure avec l’équipe de France Espoirs, c’est désormais au tour du Paris Saint-Germain d’être concerné. Senny Mayulu s’est lui aussi blessé ce mardi avec les Bleuets, lors de la victoire face à l’Estonie (0-2).

Mayulu touché aux adducteurs avec les Bleuets

Titulaire avec l’équipe de France Espoirs pour ce match des qualifications à l’Euro Espoirs 2027, Senny Mayulu a été contraint de quitter la pelouse dès la 43e minute. Le milieu de terrain du PSG est ainsi sorti sur blessure seulement 29 minutes après Ethan Mbappé, lui aussi touché au cours de la première période. Les premières informations évoquent une gêne au niveau des adducteurs pour le Parisien. Après avoir d’abord tenté de poursuivre la rencontre malgré la douleur, Senny Mayulu a finalement demandé à être remplacé.

Il faudra désormais attendre les premiers examens pour connaître la nature exacte de la blessure de Senny Mayulu et déterminer une éventuelle durée d’indisponibilité. Une nouvelle inquiétude pour le PSG et Luis Enrique pendant cette trêve internationale, alors que le joueur de 20 ans va désormais être surveillé de près avant son retour dans la capitale. Paris espère forcément que cette alerte aux adducteurs restera sans conséquence importante et que son milieu de terrain pourra rapidement retrouver la compétition.