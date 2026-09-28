À LA UNE DU 28 SEP 2026
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand Sima attendait son heure à Lens : un an après, les Sang et Or ont-ils tenu leurs pro
[10:00]ASSE : Cathro compte sur une nouvelle arme fatale estampillée Real Madrid ! 
[09:40]Mercato : panique à City, Haaland entre les griffes du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone ! 
[09:20]FC Nantes : la vente s’accélère, l’entourage de Kita se lâche !
[09:00]OM : McCourt touche le jackpot dans le dos du club ! 
[08:40]Équipe de France : une énorme surprise rennaise de dernière minute dans le onze de Zidane en Belgique ?
[08:20]OM, FC Nantes, OL, RC Lens, ASSE, PSG, Stade Rennais : un club français historique vendu ce mercredi ? 
[08:00]PSG Mercato : deux recrues espérées cet hiver, les noms sont déjà connus !
[07:40]FC Nantes : 3 renforts dont une légende du Real Madrid dans les valises de Tavares ! 
[07:20]ASSE Mercato : une première recrue déjà identifiée pour cet hiver !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : deux recrues espérées cet hiver, les noms sont déjà connus !

Par William Tertrin - 28 Sep 2026, 08:00
Sergio Camello sous le maillot du Rayo Vallecano

Le PSG prépare déjà son mercato hivernal et aurait identifié deux pistes particulièrement intéressantes : Sergio Camello et J.J. Gabriel.

Le mercato d’hiver du PSG pourrait déjà se dessiner en coulisses. Selon les informations de PSG Inside Actus ce dimanche, le club parisien n’aurait notamment pas abandonné deux pistes : Sergio Camello et J.J. Gabriel.

Le PSG toujours intéressé par Sergio Camello

Le dossier Sergio Camello avait pris de l’ampleur dans les dernières heures du mercato estival. Le PSG aurait intensifié les contacts avec l’attaquant espagnol du Rayo Vallecano, mais l’opération n’avait finalement pas pu aboutir.

La raison avancée est simple : le club espagnol n’aurait plus eu suffisamment de temps pour recruter un remplaçant avant la fermeture du marché. Le PSG aurait toutefois conservé le contact et pourrait revenir à la charge dès janvier.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Cette piste est d’autant plus intéressante que Camello réalise un début de saison remarqué. L’attaquant madrilène avait notamment inscrit cinq buts lors de ses quatre premières journées de Liga.

J.J. Gabriel, le nouveau dossier chaud

L’autre dossier concerne J.J. Gabriel, jeune talent de Manchester United qui attire plusieurs grands clubs européens. Le PSG aurait accéléré les discussions avec son entourage et chercherait à le convaincre de rejoindre Paris.

Mais la concurrence est importante. Le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone figurent également parmi les clubs intéressés par le jeune joueur. Sky Sports confirme notamment l’intérêt du PSG et du Bayern pour Gabriel, dont la situation avec Manchester United est actuellement au centre de nombreuses discussions. Le Bayern aurait d’ailleurs récemment intensifié ses contacts avec l’entourage du joueur.

Deux recrues maximum cet hiver ?

D’après PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain ne prévoirait pas plus de deux recrues lors du mercato hivernal, sauf en cas de blessure importante ou de départ imprévu.

Le club parisien aurait donc déjà identifié plusieurs priorités pour janvier. Reste désormais à savoir si les discussions autour de Camello et J.J. Gabriel permettront de déboucher sur une arrivée au PSG.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot