PSG Mercato : deux recrues espérées cet hiver, les noms sont déjà connus !

Le PSG prépare déjà son mercato hivernal et aurait identifié deux pistes particulièrement intéressantes : Sergio Camello et J.J. Gabriel.

Le mercato d’hiver du PSG pourrait déjà se dessiner en coulisses. Selon les informations de PSG Inside Actus ce dimanche, le club parisien n’aurait notamment pas abandonné deux pistes : Sergio Camello et J.J. Gabriel.

Le PSG toujours intéressé par Sergio Camello

Le dossier Sergio Camello avait pris de l’ampleur dans les dernières heures du mercato estival. Le PSG aurait intensifié les contacts avec l’attaquant espagnol du Rayo Vallecano, mais l’opération n’avait finalement pas pu aboutir.

La raison avancée est simple : le club espagnol n’aurait plus eu suffisamment de temps pour recruter un remplaçant avant la fermeture du marché. Le PSG aurait toutefois conservé le contact et pourrait revenir à la charge dès janvier.

Cette piste est d’autant plus intéressante que Camello réalise un début de saison remarqué. L’attaquant madrilène avait notamment inscrit cinq buts lors de ses quatre premières journées de Liga.

J.J. Gabriel, le nouveau dossier chaud

L’autre dossier concerne J.J. Gabriel, jeune talent de Manchester United qui attire plusieurs grands clubs européens. Le PSG aurait accéléré les discussions avec son entourage et chercherait à le convaincre de rejoindre Paris.

Mais la concurrence est importante. Le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone figurent également parmi les clubs intéressés par le jeune joueur. Sky Sports confirme notamment l’intérêt du PSG et du Bayern pour Gabriel, dont la situation avec Manchester United est actuellement au centre de nombreuses discussions. Le Bayern aurait d’ailleurs récemment intensifié ses contacts avec l’entourage du joueur.

Deux recrues maximum cet hiver ?

D’après PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain ne prévoirait pas plus de deux recrues lors du mercato hivernal, sauf en cas de blessure importante ou de départ imprévu.

Le club parisien aurait donc déjà identifié plusieurs priorités pour janvier. Reste désormais à savoir si les discussions autour de Camello et J.J. Gabriel permettront de déboucher sur une arrivée au PSG.