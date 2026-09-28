ASSE : les Verts déjà envoyés en Ligue 1 !

Robert Malm voit l’ASSE retrouver la Ligue 1 et même tout rafler cette saison en Ligue 2.

Les observateurs sont de plus en plus nombreux à voir l’AS Saint-Étienne retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison. Après l’ancien co-propriétaire et président des Verts, Roland Romeyer, qui a récemment annoncé une très grande saison aux Stéphanois, c’est au tour de Robert Malm de miser sur une remontée du club forézien dans l’élite du football français.

Et le consultant de beIN Sports ne se contente pas de voir l’ASSE remonter en Ligue 1. Celui qui suit régulièrement le championnat de Ligue 2 imagine tout simplement les Verts décrocher le titre de champion devant le Stade de Reims et Montpellier. Un scénario idéal pour Saint-Étienne, qui ambitionne de retrouver l’élite au plus vite.

Malm voit l’ASSE championne de Ligue 2

Au moment de livrer son favori pour la première place, Robert Malm a ainsi cité l’AS Saint-Étienne « sans grande surprise ». « Parce que Saint-Étienne est dans l’obligation de remonter et pour l’instant, ça en prend le bon chemin », a expliqué celui qui commente régulièrement les matchs des Verts aux côtés de Clément Grèzes.

Un pronostic qui confirme le statut de favori qui accompagne l’ASSE dans sa quête d’un retour en Ligue 1. Et Robert Malm voit même les Stéphanois devancer deux autres candidats sérieux à la montée puisque, pour compléter son podium de Ligue 2, l’ancien attaquant place le Stade de Reims à la deuxième place et Montpellier à la troisième.

Cardona meilleur buteur, Breum meilleur joueur ?

Mais Robert Malm va encore plus loin et voit également plusieurs joueurs de l’ASSE rafler les principales distinctions individuelles. Le consultant de beIN Sports imagine notamment Irvin Cardona terminer meilleur buteur de Ligue 2 : « Il y a un joueur qui a démarré très fort la saison, c’est Irvin Cardona. Avec Saint-Étienne, il peut faire partie de ces garçons qui vont finir meilleur buteur de ce championnat. » Un choix qui s’appuie sur l’excellent début de saison de l’attaquant stéphanois, auteur de quatre buts et cinq passes décisives après sept journées.

Et Cardona n’est pas le seul Vert sur lequel Robert Malm mise gros. L’ancien international togolais voit également Jakob Breum devenir le meilleur joueur de Ligue 2, le Danois lui laissant « de bonnes impressions pour le moment ». Champion de Ligue 2, Cardona meilleur buteur et Breum meilleur joueur : dans les pronostics de Robert Malm, l’ASSE pourrait donc tout simplement tout rafler cette saison.