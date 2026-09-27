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FRANCE

OL : Aulas remet une pièce dans la machine et allume l’ASSE

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 20:20

En souhaitant l’anniversaire de Maxwel Cornet, Jean-Michel Aulas a ressorti un souvenir bien lyonnais : les victoires de l’OL contre l’ASSE.

Jean-Michel Aulas n’a visiblement pas perdu ses habitudes. Pour l’anniversaire de Maxwel Cornet, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a publié un message sur X dans lequel il a ressorti plusieurs souvenirs de l’ancien Gone. Et au milieu de Manchester City et de l’OM, un nom attire forcément l’attention des supporters lyonnais : l’ASSE.

« Maxwel, on a quelques bons souvenirs entre City, St Etienne (victoire comme d’habitude) ou encore l’OM », a écrit Aulas, avant de saluer la « polyvalence » et « l’énergie » de l’ancien Lyonnais.

Cornet, un visage du derby OL-ASSE

Dans le message d’Aulas, la référence à Saint-Étienne ne passe évidemment pas inaperçue. Durant ses années à Lyon, Maxwel Cornet a régulièrement participé aux derbies face à l’ASSE (4 matchs joués, 2 passes décisives), ces rendez-vous qui occupent une place à part dans l’histoire de l’OL.

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Cornet a notamment été impliqué dans une victoire lyonnaise contre les Verts en octobre 2020. Entré en cours de match, il avait délivré le centre repris par Tino Kadewere pour permettre à l’OL d’égaliser, avant que le même Kadewere ne donne la victoire aux Lyonnais.

Aulas rappelle une période faste pour l’OL

Avec sa formule « victoire comme d’habitude », Jean-Michel Aulas glisse évidemment un petit clin d’œil à la domination lyonnaise dans cette période. Cornet aura ainsi connu de nombreux derbies sous le maillot de l’OL, au cœur d’une génération habituée à ces rendez-vous brûlants.

Le message d’Aulas remet donc Cornet dans un contexte très lyonnais : celui d’un joueur polyvalent et énergique, mais aussi d’un ancien Gone qui a participé à plusieurs épisodes de la rivalité entre l’OL et l’ASSE.

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