ASSE : après le jackpot à 4 milliards, Tanenbaum enchaîne avec un coup à 5 millions !

Après la vente de sa participation dans un immense empire sportif canadien pour 4,35 milliards de dollars canadiens, Larry Tanenbaum poursuit ses investissements dans le sport avec une nouvelle opération à 5 millions.

Larry Tanenbaum ne ralentit pas. Propriétaire de l’ASSE depuis 2024 via Kilmer Sports Ventures, le milliardaire canadien continue de développer son engagement dans les domaines du sport, de la recherche et de la santé.

Cette nouvelle opération intervient dans un contexte particulièrement spectaculaire pour le propriétaire de l’ASSE. Récemment, Rogers Communications a annoncé un accord pour racheter les 25 % détenus par Kilmer Sports dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE). Montant de la transaction : 4,35 milliards de dollars canadiens. Rogers est ainsi devenu l’actionnaire unique de MLSE.

5 millions de dollars pour le sport féminin

Avec son épouse Judy, Larry Tanenbaum vient de financer la création d’une nouvelle chaire consacrée aux sciences du sport féminin à l’Université de Toronto. Le projet représente 5 millions de dollars, grâce au don de la Larry & Judy Tanenbaum Family Foundation complété par un financement de l’université.

Baptisée Tanenbaum Knowledge Translation Chair for Science in Women’s Sport, cette chaire doit notamment permettre de mieux faire le lien entre les recherches scientifiques et leur application concrète auprès des athlètes, entraîneurs, médecins et autres professionnels du sport.

L’objectif est clair : améliorer la santé et les performances des sportives, dans un domaine où l’Université de Toronto estime que la recherche reste encore insuffisante par rapport aux besoins. La chaire travaillera notamment sur la production de connaissances, mais aussi sur leur diffusion auprès du monde sportif grâce à des outils, des ressources et des contenus accessibles.

« Ce rôle essentiel et indispensable favorisera un dialogue et un partage d’informations accrus entre les athlètes, les entraîneurs, les cliniciens et les chercheurs », a expliqué Larry Tanenbaum lors de l’annonce.

Après le CHU de Saint-Étienne, Tanenbaum poursuit son engagement

Ce nouveau don intervient quelques mois seulement après l’investissement du propriétaire des Verts dans la recherche médicale à Saint-Étienne. En octobre 2025, le Tanenbaum Institute for Science in Sport avait apporté 1,3 million de dollars canadiens au CHU de Saint-Étienne afin de cofinancer un programme de recherche consacré à la prévention des blessures sportives.

Ce projet franco-canadien associe notamment physiologie, intelligence artificielle, imagerie et modélisation biomécanique. L’une des pistes consiste à développer des « jumeaux numériques » permettant de mieux identifier les zones de faiblesse de l’appareil locomoteur des sportifs et ainsi anticiper certains risques de blessure.

L’engagement de Tanenbaum dans ce domaine ne date d’ailleurs pas de son arrivée à l’ASSE. Le Tanenbaum Institute for Science in Sport de l’Université de Toronto a été créé grâce à un don de 20 millions de dollars de la famille Tanenbaum.

Avec cette nouvelle enveloppe de 5 millions de dollars, le propriétaire des Verts confirme donc une stratégie d’investissement qui dépasse largement le seul football : faire du sport un terrain d’innovation dans la recherche, la santé et désormais la pratique féminine.