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FRANCE

Équipe de France : exit la Turquie, Deschamps a accepté un autre projet !

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 18:00

Libre depuis son départ de l’équipe de France, Didier Deschamps a décliné une approche de la Turquie, mais prépare déjà un nouveau projet loin des terrains.

Didier Deschamps n’a pas encore retrouvé de banc, mais l’ancien sélectionneur des Bleus ne reste pas inactif. Alors que la Fédération turque aurait récemment pris contact avec lui pour lui proposer de reprendre la sélection, le technicien français aurait décliné cette possibilité.

À 57 ans, Deschamps entend prendre son temps avant de choisir sa prochaine destination. Une nouvelle expérience sur un banc reste toutefois d’actualité, que ce soit à la tête d’un club ou d’une sélection.

Deschamps investit dans un restaurant à Dubaï

En attendant de retrouver le football, Didier Deschamps va consacrer une partie de son temps à un projet entrepreneurial, comme rapporté par RMC. L’ancien patron des Bleus va devenir actionnaire de « L’annexe », un restaurant haut de gamme dont l’ouverture est prévue prochainement à Dubaï.

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L’établissement doit notamment proposer une vue sur le Burj Khalifa, un lounge et une piscine, dans un cadre pensé pour une clientèle premium. Deschamps sera également impliqué dans les préparatifs liés à l’ouverture de l’établissement, annoncée pour le mois d’octobre.

Cette nouvelle activité permet donc à l’ancien sélectionneur de rester occupé pendant sa période de transition. Il profite également de son temps libre pour ses proches, le padel et quelques apparitions autour du football.

Pour autant, ce projet à Dubaï ne signifie pas que Didier Deschamps a tourné la page du football. Il reste ouvert à une nouvelle aventure et devrait étudier les propositions qui se présenteront à lui, sans volonté de reprendre un poste dans la précipitation.

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