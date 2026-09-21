Les infos du jour : Mbappé et Dembélé se sont expliqués, la réponse de l’OM à Genesio, Der Zakarian fait une fleur à Nantes

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 21 septembre 2026.

La grosse info : Mbappé et Dembélé se sont expliqués !

Dans une interview accordée à L’Équipe, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair concernant d’éventuelles tensions entre lui et Ousmane Dembélé et assure que leur relation est toujours aussi bonne. L’attaquant français affirme même avoir déjà échangé avec son coéquipier à ce sujet. « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, c’est un ami. Il n’y a pas vraiment de problèmes, je suis très tranquille », a expliqué le capitaine de l’équipe de France, balayant ainsi l’idée d’un différend entre les deux hommes.

Équipe de France : Mbappé sort du silence sur son clash avec Dembélé !

🚨🇫🇷 MBAPPÉ ET DEMBÉLÉ SE SONT EXPLIQUÉS !



Alors que des tensions étaient évoquées entre les deux stars des Bleus, Kylian Mbappé a mis les choses au clair 👀



🗣️ « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, c’est un ami. »



Est-ce que vous y croyez ? 🤔



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