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[20:50]OM Mercato : McCourt prépare un coup inattendu devant la DNCG ?
[20:25]ASSE : le verdict est tombé pour la blessure de Le Cardinal !
[20:00]FC Nantes Mercato : les Kita ont raté de peu un joueur à 25 M€ !
[19:40]Les infos du jour : Mbappé et Dembélé se sont expliqués, la réponse de l’OM à Genesio, Der Zakarian fait une fleur à Nantes
[19:20]ASSE : Cardona met Breum à l’amende !
[19:00]OM : deuxième coup dur pour Genesio après Paixão !
[18:39]PSG : Luis Enrique est fixé sur la blessure de Zaïre-Emery !
[18:20]OM – PSG : une autre grosse polémique après le Classico, Dembélé au cœur de l’affaire !
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FRANCE

Les infos du jour : Mbappé et Dembélé se sont expliqués, la réponse de l’OM à Genesio, Der Zakarian fait une fleur à Nantes

Par Fabien Chorlet - 21 Sep 2026, 19:40
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors de la Coupe du monde 2026

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 21 septembre 2026.

La grosse info : Mbappé et Dembélé se sont expliqués !

Dans une interview accordée à L’Équipe, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair concernant d’éventuelles tensions entre lui et Ousmane Dembélé et assure que leur relation est toujours aussi bonne. L’attaquant français affirme même avoir déjà échangé avec son coéquipier à ce sujet. « J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, c’est un ami. Il n’y a pas vraiment de problèmes, je suis très tranquille », a expliqué le capitaine de l’équipe de France, balayant ainsi l’idée d’un différend entre les deux hommes.

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Mais aussi…

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PSG : Luis Enrique est fixé sur la blessure de Zaïre-Emery !

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