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FRANCE

FC Nantes : Bahmed Deuff en difficulté, les supporters rigolent

Par Louis Chrestian - 21 Sep 2026, 12:20

Prêté avec option d’achat en Belgique, Bahmed Deuff traverse une période compliquée. Le joueur du FC Nantes s’est fait expulser après avoir reçu deux cartons jaunes en seulement deux minutes, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’expérience belge de Bahmed Deuff ne se déroule pas vraiment comme prévu. Déjà peu utilisé depuis son arrivée, le Nantais a encore fragilisé sa situation en laissant ses coéquipiers en infériorité numérique.

Tout s’est joué en l’espace de deux minutes. Après avoir reçu un premier avertissement, Deuff a rapidement été sanctionné une seconde fois par l’arbitre, synonyme d’expulsion. Une séquence difficile à comprendre pour certains supporters, qui n’ont pas épargné le joueur sur les réseaux sociaux.

Un deuxième carton qui divise

Sur X, un internaute est même allé jusqu’à qualifier Bahmed Deuff de « gros débile » après cette expulsion express. Un jugement particulièrement sévère qui est cependant loin de faire l’unanimité. Si certains fans lui reprochent son manque de maîtrise après son premier avertissement, d’autres estiment que la seconde faute ne méritait pas forcément un nouveau carton jaune.

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Cette expulsion tombe en tout cas au pire moment pour le joueur prêté par le FC Nantes. Alors qu’il peinait déjà à obtenir du temps de jeu en Belgique, il va désormais devoir purger une suspension et tenter de regagner la confiance de son entraîneur.

Son option d’achat déjà menacée ?

Son avenir pourrait également s’assombrir. Le club belge dispose d’une option d’achat, mais Bahmed Deuff devra montrer un tout autre visage s’il souhaite convaincre ses dirigeants de miser sur lui à long terme.

Ce carton rouge ne condamne évidemment pas définitivement son aventure, mais il représente un nouveau coup d’arrêt. À lui désormais de rebondir pour éviter un retour au FC Nantes sans avoir réellement eu l’occasion de s’imposer.

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