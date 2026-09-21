OM : le coupable de la défaite olympienne est connu, il assume ses responsabilités !

Titularisé pour la première fois de la saison, Neal Maupay disposait d’une occasion rêvée de relancer l’OM et de faire tomber le PSG. Mais l’attaquant marseillais a manqué deux énormes opportunités avant la défaite des siens au Vélodrome (1-2). Très affecté, il a assumé ses responsabilités après la rencontre.

L’Olympique de Marseille peut nourrir d’immenses regrets. Dans un Classique disputé devant un Vélodrome bouillant, les hommes de Bruno Genesio sont longtemps parvenus à contenir les offensives parisiennes. Mais leur manque d’efficacité dans les deux surfaces leur a finalement coûté très cher.

Après une première période maîtrisée défensivement, l’OM a davantage souffert au retour des vestiaires. Ferran Torres a ouvert le score à la 66e minute, avant qu’Angel Gomes ne remette rapidement les deux équipes à égalité. L’espoir marseillais n’a toutefois duré que trois minutes, Marquinhos redonnant définitivement l’avantage au PSG.

Deux occasions qui risquent de hanter Maupay

Avant les buts parisiens, Neal Maupay avait pourtant eu deux opportunités en or pour faire basculer la rencontre en faveur de l’OM. Titularisé à la surprise générale par Bruno Genesio, l’ancien joueur d’Everton devait profiter de cette chance pour bouleverser la hiérarchie offensive.

À la 38e minute, Amine Gouiri l’a parfaitement servi au point de penalty. Placé dans une position idéale, Maupay a manqué le cadre du pied gauche. Une première énorme alerte pour le PSG, qui aurait pu être puni malgré sa domination.

Le scénario s’est répété après la pause. À la 62e minute, Gouiri a de nouveau trouvé Maupay sur un centre en retrait. Le ballon était légèrement placé derrière l’attaquant, mais ce dernier n’est pas parvenu à ajuster sa frappe. Quatre minutes plus tard, Paris ouvrait le score.

Deux occasions franches manquées qui ont forcément pesé très lourd au moment de faire les comptes.

« J’aurais dû marquer »

Sorti sur blessure, Neal Maupay est apparu particulièrement affecté sur le banc marseillais. Presque en larmes, le buteur de 30 ans semblait déjà mesurer les conséquences de ses deux échecs.

Face aux journalistes, il n’a d’ailleurs cherché aucune excuse. Maupay a reconnu qu’un attaquant devait convertir ce type de situations et que ses buts auraient pu récompenser la performance collective de l’OM.

« J’aurais aimé marquer, j’aurais dû marquer », a-t-il admis, avant de confier qu’il aimerait posséder l’efficacité de Harry Kane ou d’Erling Haaland.

Neal Maupay ne peut évidemment pas être tenu pour seul responsable de la défaite marseillaise. Mais dans un match aussi serré, face à un adversaire comme le PSG, le moindre raté peut devenir fatal. Pour sa première titularisation de la saison, l’attaquant avait l’opportunité de marquer les esprits. Il a malheureusement laissé passer sa chance, et l’OM avec lui.