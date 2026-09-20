OM, PSG : Harit refuse de rendre les armes avant le Classique

Resté à l’Olympique de Marseille après avoir été placé sur la liste des transferts cet été, Amine Harit se retrouve face à un rendez-vous brûlant. Malgré les quatre défaites consécutives de l’OM, le milieu offensif marocain croit toujours à un exploit contre le PSG.

Harit est finalement resté à Marseille

Son avenir semblait devoir s’écrire loin de la cité phocéenne. Placé sur la liste des transferts au cours du Mercato estival, Amine Harit n’a finalement pas quitté l’OM. À 29 ans, l’ancien joueur du FC Nantes est donc toujours à la disposition de Bruno Genesio, dans une période particulièrement délicate pour le club marseillais.

Le milieu offensif pourrait même retrouver un rôle important à l’occasion du Classique programmé ce dimanche soir au CEPAC Vélodrome. Une rencontre à part pour celui qui avait rejoint très jeune la formation du FC Nantes avant de poursuivre sa carrière loin de la maison Jaune et Verte.

« Le plus beau match de la saison »

Interrogé par Téléfoot à quelques heures du choc, Harit n’a pas caché son respect pour le PSG. Le Marocain présente le club de la capitale comme « la meilleure équipe du monde depuis deux ans » et rappelle que Paris est désormais double tenant du titre en Ligue des Champions.

Ce statut n’enlève rien à son envie de bousculer les Parisiens. « C’est toujours un plaisir de jouer contre Paris. C’est le plus beau match de la saison », a-t-il expliqué dans des propos également relayés par Foot Mercato. Une manière de rappeler que l’écart affiché sur le papier ne condamne pas automatiquement l’OM.

Genesio prépare quelques retouches

Bruno Genesio chercherait justement des solutions pour relancer une équipe en crise. L’entraîneur marseillais envisagerait de conserver son 4-2-3-1 tout en apportant plusieurs modifications à son onze, avec notamment une titularisation de Keyliane Abdallah sur l’aile droite et un repositionnement de Harit.

En crise après quatre défaites de suite, Bruno Genesio devrait conserver son 4-2-3-1 mais envisage des retouches, dont la titularisation de Keyliane Abdallah et un repositionnement d’Amine Harit. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2101197243713773676

Dans ce contexte, la présence du Marocain pourrait offrir davantage de créativité entre les lignes. Son expérience des grands rendez-vous constitue également une option pour un OM qui doit retrouver de la confiance sans bouleverser totalement son organisation.

L’OM doit stopper une série noire

Les Marseillais abordent toutefois ce Classique avec quatre défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Une série qui place la formation phocéenne sous pression avant de recevoir un adversaire au sommet du football européen depuis plusieurs mois.

Harit veut néanmoins s’appuyer sur la dimension particulière de cette affiche pour provoquer une réaction. Après un été marqué par les interrogations sur son avenir, le milieu offensif dispose désormais d’une occasion idéale pour redevenir un élément important de l’OM.