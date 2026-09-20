OL, RC Lens : un gros casse-tête tombe avant les retrouvailles

La longue trêve internationale ne fait pas les affaires de l’OL avant son déplacement à Bollaert. Privé de l’immense majorité de ses internationaux, Paulo Fonseca va devoir composer avec un groupe professionnel particulièrement réduit.

Paulo Fonseca privé de presque tout son effectif

La Ligue 1 s’apprête à observer une coupure de trois semaines avant la reprise du championnat. L’OL retrouvera la compétition le vendredi 9 octobre sur la pelouse du RC Lens, à l’occasion de la 6e journée. Une affiche que les Gones devront préparer dans des conditions pour le moins particulières.

Selon les informations relayées par Lensois.com, Paulo Fonseca ne devrait disposer que de cinq ou six joueurs du groupe professionnel pendant cette trêve. De très nombreux Lyonnais ont en effet été convoqués avec leur sélection pour les prochaines échéances internationales.

Le staff rhodanien va donc partager cette période entre repos et travail individuel. Plusieurs jeunes du centre de formation devraient également être invités à rejoindre les séances afin de compléter le groupe et de maintenir une certaine qualité dans le travail collectif.

Pas de match amical au programme de l’OL

Ce calendrier réduit considérablement les possibilités de Paulo Fonseca. Avec aussi peu de professionnels disponibles, l’organisation d’un match amical a été mise de côté. Le technicien portugais ne pourra donc pas utiliser cette coupure pour procéder à une répétition générale avant le déplacement dans le Pas-de-Calais.

Cette période peut néanmoins permettre au staff de souffler et d’accorder un programme adapté aux éléments restés à Lyon. L’enjeu sera ensuite de récupérer les internationaux dans de bonnes conditions, quelques jours seulement avant une rencontre toujours exigeante à Bollaert.

OL : Zachary Athekame, la bonne pioche du mercato. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2101579986016534853

Cette trêve intervient alors que certains choix estivaux commencent à être mis en lumière, à l’image de Zachary Athekame. Mais l’intégration et le travail collectif resteront forcément limités durant les prochaines semaines avec un effectif aussi largement dispersé.

Le RC Lens opte pour une préparation différente

À l’inverse, le RC Lens a pu programmer une rencontre amicale pour conserver du rythme. Les Sang et Or affronteront le Standard de Liège le 2 octobre à la Gaillette, lors d’un match organisé à huis clos. Une opposition qui doit permettre au groupe lensois encore disponible de garder des repères avant la reprise.

Les deux clubs n’aborderont donc pas leur confrontation avec la même préparation. Lens bénéficiera d’un galop d’essai, tandis que l’OL devra principalement miser sur des séances aménagées et l’apport de ses jeunes. Paulo Fonseca attendra surtout le retour de ses internationaux sans pépin physique pour pouvoir préparer réellement ce rendez-vous.