ASSE : les Verts s’invitent malgré eux dans un incident qui fait parler du côté de l’OL

Une banderole visant directement l’ASSE a provoqué l’intervention de l’arbitre lors d’OL-Rennes.

Le choc entre l’OL et le Stade Rennais a été brièvement interrompu ce samedi soir au Groupama Stadium. En cause : une banderole déployée dans le virage des Bad Gones, avec un message insultant visant directement Saint-Étienne.

En effet, le message « Saint-Etienne la concha de tu madre » a été déployé dans le parcage lyonnais, avec également des chants insultants. L’arbitre Mathieu Vernice a alors décidé d’arrêter temporairement le match, le temps que la banderole soit retirée.

Face à la situation, Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté se sont dirigés vers le virage lyonnais afin de demander aux supporters de ranger la banderole. Dans le même temps, les Verts sont en train de gagner à Metz, et ont été, malgré eux, responsables de l’arrêt du match de leur meilleur ennemi.