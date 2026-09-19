FC Metz – ASSE (2-2) : les Verts laissent échapper la victoire, les tops et flops

L’ASSE pensait avoir fait le plus dur à Metz après les buts de Kevin Pedro et Augustine Boakye, mais les Verts ont finalement été rejoints dans les dernières minutes (2-2).

Le scénario risque de laisser des regrets aux Stéphanois. Longtemps accrochée par une équipe de Metz bien en place, l’ASSE a accéléré après la pause et a fait la différence en quelques minutes.

Kevin Pedro a d’abord ouvert le score à la 67e minute, après un bon travail avec Augustine Boakye. Quatre minutes plus tard, le Ghanéen a lui-même doublé la mise d’une frappe du pied gauche après une transition rapidement menée. L’ASSE semblait alors avoir pris une option sérieuse sur les trois points.

Mais Metz n’a pas abandonné. Mbodji a réduit l’écart à la 79e minute avant que Jessy Deminguet n’arrache l’égalisation à la 89e sur corner. Les Verts, qui menaient 2-0, repartent donc de Saint-Symphorien avec un seul point.

Les tops stéphanois

Augustine Boakye, encore décisif

Difficile de ne pas retenir le Ghanéen. Après avoir participé à l’ouverture du score, Boakye a inscrit le deuxième but stéphanois. Il confirme ainsi son excellente dynamique offensive et son importance dans le dispositif d’Ian Cathro.

Kevin Pedro, buteur

Titularisé au sein de la défense stéphanoise, Kevin Pedro s’est également illustré dans la surface adverse. Son but à la 67e minute a longtemps semblé être celui qui allait débloquer définitivement la rencontre.

Jakob Breum, dangereux

Déjà très actif en première période, le Danois a continué à apporter du danger après la pause. Il a notamment obligé le gardien messin Fisher à s’employer à la 59e minute.

Les flops stéphanois

Une défense trop fébrile en fin de match

C’est évidemment le principal regret de la soirée. Alors que l’ASSE menait 2-0 à moins d’un quart d’heure de la fin, elle a progressivement reculé avant de concéder deux buts. Le but de Mbodji a relancé Metz, puis Deminguet a profité d’un corner mal dégagé pour égaliser.

Une fin de rencontre mal maîtrisée

Après avoir semblé contrôler son avantage, Saint-Étienne a subi la pression messine dans les dernières minutes. Les Verts n’ont plus suffisamment gardé le ballon et ont laissé Metz revenir dans la partie.

Le regret de ne pas tuer le match

Les Stéphanois avaient pourtant eu plusieurs occasions de faire le break avant leur deuxième but et de prendre définitivement le contrôle de la rencontre. Le gardien messin Fisher a longtemps retardé l’échéance, notamment face à Breum et Davitashvili.

L’ASSE reste leader malgré tout

Ce match nul permet à Saint-Étienne de conserver la tête de la Ligue 2. Avant cette rencontre, les Verts comptaient 15 points après six journées, contre 9 pour Metz.

Mais avec cette avance de deux buts finalement réduite à néant, l’ASSE peut nourrir des regrets. Après sa première défaite de la saison à Dunkerque lors de la précédente journée, elle devra désormais se contenter d’un point en Moselle.