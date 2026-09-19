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FRANCE

RC Lens : Cahuzac a déjà déçu les supporters des Sang et Or

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 20:20
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Malgré un premier onze audacieux, le RC Lens de Yannick Cahuzac s’est incliné vendredi à Monaco (1-2). Les supporters attendaient de meilleurs débuts.

Pour sa première sur le banc du RC Lens, Yannick Cahuzac avait décidé de jouer la carte de l’audace. Malgré un onze de départ offensif et des intentions affichées, les Sang et Or se sont finalement inclinés vendredi soir sur la pelouse de Monaco (1-2). 

Un résultat qui ne correspondait pas vraiment aux attentes exprimées par les supporters avant la rencontre. Avant ce déplacement à Louis-II, But! avait justement sondé les fans lensois avec une question simple : « Que prédisez-vous pour les débuts de Cahuzac à Monaco ? » Les résultats étaient particulièrement équilibrés, mais la défaite n’était pas le scénario le plus envisagé : 

Victoire : 34,7 %

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Nul : 34,7 %

Défaite : 30,6 %

Autrement dit, près de 70 % des votants imaginaient le RC Lens repartir de Monaco avec au moins un point. Les supporters étaient même aussi nombreux à croire à une victoire qu’à un match nul.

Un premier rendez-vous déjà frustrant pour le RC Lens 

Yannick Cahuzac n’a donc pas réussi à offrir le début espéré par une partie des supporters lensois. Malgré plusieurs séquences intéressantes et une équipe qui a montré de l’envie, le Racing a fini par s’incliner au terme d’une rencontre particulièrement frustrante. 

Le contexte rend forcément ce premier résultat important. En prenant les commandes du RC Lens, Cahuzac devait rapidement insuffler une nouvelle dynamique aux Sang et Or. Son choix d’aligner un onze audacieux témoignait d’ailleurs de sa volonté de ne pas subir cette première échéance. Mais au classement, seule la défaite restera finalement. 

Le technicien lensois dispose désormais de la trêve internationale pour travailler avec son groupe et préparer la suite. Les supporters, eux, attendront surtout une réaction rapide après ce premier rendez-vous manqué à Monaco. Le prochain match du RC Lens permettra ainsi de mesurer les premiers effets du changement opéré sur le banc et de voir si les intentions affichées à Louis-II peuvent se traduire par des résultats.

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