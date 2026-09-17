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FRANCE

RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter Monaco est connu

Par William Tertrin - 17 Sep 2026, 20:20
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le groupe du RC Lens pour affronter Monaco.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Monaco pour la 5e journée de Ligue 1. Pour son tout premier match après le départ de Dino Toppmöller, le nouveau coach Yannick Cahuzac a retenu un groupe de 22 joueurs, dans lequel ne figurent pas Baidoo, Nawrocki, Chavez, Abdulhamid, Titraoui (blessés), ainsi que Celik (choix). Annoncé incertain, Ganiou est présent, mais reste à voir s’il figurera bien sur la feuille de match.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Udol, Todibo, Skóraś, Gradit, Ganiou, Sagnan, Antonio – Bulatović, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Sima, Kadile, Ivanović, Mesloub.

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