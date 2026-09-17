RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter Monaco est connu

Le groupe du RC Lens pour affronter Monaco.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Monaco pour la 5e journée de Ligue 1. Pour son tout premier match après le départ de Dino Toppmöller, le nouveau coach Yannick Cahuzac a retenu un groupe de 22 joueurs, dans lequel ne figurent pas Baidoo, Nawrocki, Chavez, Abdulhamid, Titraoui (blessés), ainsi que Celik (choix). Annoncé incertain, Ganiou est présent, mais reste à voir s’il figurera bien sur la feuille de match.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Udol, Todibo, Skóraś, Gradit, Ganiou, Sagnan, Antonio – Bulatović, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Sima, Kadile, Ivanović, Mesloub.