OM : la compo de Genesio face à Besiktas est connue

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Besiktas en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OM se déplace sur la pelouse du Besiktas pour la 1ère journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 21 heures au Tüpraş Stadyumu.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Egan-Riley, Cornelius, Garcia – Abdelli, Højbjerg – Abdallah, Gomes, Harit – Maupay.