Co-leader de Ligue 1 après quatre journées, le Stade Rennais entame mercredi, sur le terrain de Sturm Graz, sa campagne de Ligue Europa avec une médiation à éloigner au plus vite.

Le Stade Rennais s’apprête à retrouver une compétition qu’il connaît bien. Mercredi soir à 21h, les Rouge et Noir vont lancer leur campagne de Ligue Europa sur la pelouse de Sturm Graz, en Autriche. Un rendez-vous attendu pour un club qui n’avait plus disputé la C3 depuis la saison 2023-2024.

Haise traîne une statistique européenne inquiétante

Le contexte est particulièrement favorable sur le plan national. Le Stade Rennais est co-leader de Ligue 1 après quatre journées, avec dix points pris sur douze possibles. Le succès contre l’OM (1-0) a confirmé cette excellente dynamique mais une ombre vient s’inviter au tableau. Franck Haise ne possède effectivement pas un bilan très flatteur en Ligue Europa : il reste sur une série de 14 matches sans victoire dans cette compétition, avec seulement deux matches nuls et douze défaites selon le bilan dressé après son passage à Nice !

Une statistique particulièrement lourde. Avec le RC Lens, Haise avait notamment connu une campagne européenne difficile en Ligue Europa, avant de retrouver la compétition avec Nice. Son passage sur la scène continentale avec les Aiglons n’a pas davantage permis de briser cette spirale. De quoi forcément susciter quelques interrogations avant son premier rendez-vous européen avec Rennes.

Une série noire qui ne résume pas son vrai niveau ?

Il serait toutefois réducteur de considérer cette statistique comme une condamnation. Le contexte rennais n’a rien à voir avec celui de Nice. À Rennes, Haise dispose d’un groupe renouvelé, d’une dynamique sportive très positive et d’un club qui affiche clairement ses ambitions européennes. Le Stade Rennais a d’ailleurs hérité d’un programme particulièrement relevé mais jugé abordable par son entraîneur, avec notamment la Juventus, l’Olympiakos, le Dinamo Zagreb, le Sparta Prague et Sturm Graz au programme. Haise lui-même l’a reconnu au moment du tirage : l’objectif est de franchir la phase de ligue, tout en rappelant que le niveau européen « ne pardonne pas ».

Le premier obstacle sera donc Sturm Graz. Un déplacement loin d’être anodin pour une équipe qui va découvrir un nouveau rythme. Car le Stade Rennais devra désormais gérer les semaines à trois matches, avec des déplacements européens et des rencontres de Ligue 1 qui vont rapidement s’enchaîner. Après Sturm Graz, Rennes retrouvera d’ailleurs Lyon dès samedi 19 septembre en championnat. C’est précisément ce qui rend cette première européenne particulièrement intéressante. Car si Haise parvient enfin à briser sa série noire en Ligue Europa, sa statistique personnelle pourrait rapidement devenir de l’histoire ancienne.