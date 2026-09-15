Alors que Désiré Doué (21 ans) traverse une période grise au PSG, les rumeurs de tensions au sein du PSG ont été balayées d’un revers de main.

Le PSG a beau avoir enfin lancé sa saison en Ligue 1, les premières interrogations commencent déjà à apparaître. La victoire obtenue à Brest (1-0) dimanche a permis aux Parisiens de prendre leurs trois premiers points du championnat. Mais Luis Enrique continue d’imposer une concurrence particulièrement forte dans son secteur offensif. Et Désiré Doué en fait actuellement les frais.

Doué recule dans la hiérarchie du PSG

Après avoir été l’une des grandes révélations de la saison dernière, Désiré Doué doit composer avec une situation nouvelle. Le Français a été remplaçant lors des deux dernières rencontres du PSG et voit notamment Ferran Torres prendre de l’importance après son excellent début de saison. L’Espagnol s’est rapidement imposé comme une solution offensive crédible pour Luis Enrique, ce qui réduit mécaniquement l’espace disponible pour Doué. Le joueur du PSG serait ainsi provisoirement devenu le « quatrième homme » de l’attaque.

Une situation qui peut surprendre au regard de son statut depuis plusieurs mois, mais qui correspond parfaitement à la philosophie de Luis Enrique. Le technicien espagnol du PSG l’a encore démontré depuis le début de la saison : aucun joueur ne bénéficie d’un passe-droit. Les performances du moment restent déterminantes pour établir les compositions. Doué n’est donc pas écarté pour des raisons physiques ou techniques. D’après L’Équipe, cette situation ne suscite d’ailleurs pas d’inquiétude particulière en interne. Le Français serait toujours considéré comme un élément important du projet parisien. Il s’agit davantage d’un passage moins favorable dans une concurrence particulièrement relevée.

Des tensions avec Luis Enrique démenties

C’est probablement l’information la plus rassurante pour Désiré Doué. Alors que son déclassement récent pourrait laisser penser que le joueur traverse une véritable période de crise, rien de tel ne serait observé en interne. Le Français ne serait pas considéré comme en difficulté physiquement ou techniquement. Luis Enrique aurait simplement choisi de privilégier d’autres profils sur les dernières rencontres. Et la situation pourrait rapidement évoluer. Une bonne entrée en jeu ou quelques performances convaincantes pourraient suffire à relancer Doué dans la hiérarchie.

Cette situation intervient alors que Maxime Chanot avait récemment évoqué un possible agacement de certains joueurs vis-à-vis du management de Luis Enrique. Le consultant avait notamment pointé les changements de postes de Warren Zaïre-Emery et la gestion de Khvicha Kvaratskhelia, estimant que certains choix pouvaient provoquer de la frustration. Mais cette lecture ne serait absolument pas partagée en interne. L’insider Abdel Hamed a ainsi catégoriquement démenti l’existence d’un problème dans le vestiaire parisien : « Tout va bien au sein du groupe et avec le coach comme d’habitude en fait. » Une mise au point qui vient donc calmer les rumeurs de tensions autour de Luis Enrique.

Une prolongation déjà dans les esprits ?

Au-delà du cas Doué, un autre dossier pourrait bientôt devenir important en coulisses. Le PSG aurait déjà entamé des échanges informels autour de la prolongation d’un élément majeur dont le contrat court actuellement jusqu’en juin 2029. Les discussions devraient progressivement prendre de l’importance dans les prochains mois.

Un signe supplémentaire que le club continue de travailler sur le long terme, malgré les premières interrogations sportives de la saison. Pour Désiré Doué, l’objectif sera désormais simple : profiter de la moindre opportunité pour reprendre sa place. Car avec Luis Enrique, la hiérarchie peut évoluer très vite. Et si Ferran Torres a pris une longueur d’avance, rien ne dit que Doué restera longtemps derrière lui.