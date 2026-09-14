Équipe de France : le vestiaire des Bleus a déjà tranché entre Mbappé et Dembélé !

Jérôme Rothen a fait de grosses révélations sur les tensions entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé et leur impact au sein des Bleus.

La tension monte encore d’un cran entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Après les déclarations de l’attaquant du Real Madrid sur leurs trajectoires respectives et la réponse du Ballon d’Or 2025 après la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest (1-0), Jérôme Rothen a fait de grosses révélations sur les coulisses de cette friction dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.

Selon l’ancien Parisien, Ousmane Dembélé aurait très mal pris les propos de Kylian Mbappé et ne serait pas le seul, puisque plusieurs joueurs de l’équipe de France pencheraient davantage du côté de l’attaquant parisien dans cette affaire.

« Dembélé a très mal pris les propos de Mbappé »

« C’est une forme de trahison !!! Apparemment il y a deux teams maintenant en équipe de France », a d’abord lancé Jérôme Rothen, avant de dévoiler les informations recueillies ces dernières heures. « J’ai passé beaucoup de coups de téléphone aujourd’hui. Quelque chose ressort : Ousmane Dembélé a très mal pris les propos de Kylian Mbappé, ça c’est une certitude, et il est très remonté envers Kylian !!! Les mots sont forts mais c’est exactement comment il ressent la chose et pas que lui… Tout l’entourage, les joueurs du PSG, les coéquipiers des Bleus. »

« Beaucoup de joueurs sont plus dans la team Dembélé »

Et selon Jérôme Rothen, les dernières sorties de Kylian Mbappé seraient également mal comprises par une partie du vestiaire tricolore. « Le ressenti qu’on avait à la Coupe du monde en équipe de France se révèle d’autant plus aujourd’hui, c’est-à-dire que beaucoup de joueurs ont du mal avec le comportement de Kylian !!! Il s’est mis du monde à dos au sein du groupe France. (…) Moi on me dit que beaucoup de joueurs des Bleus ne comprennent pas ces déclas et sont plus dans la team Dembélé et pourtant c’est la même équipe. »

L’ancien joueur du PSG estime enfin que cette polémique pourrait fragiliser la relation entre les deux hommes au sein des Bleus. « Ousmane a ce côté rassembleur chez les Bleus et il a souvent fait le tampon avec les autres joueurs et aujourd’hui… Kylian se met à dos un soutien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont hâte de retrouver l’équipe de France et… Kylian Mbappé. J’aimerais bien être une petite souris pour voir la poignée de main Dembélé-Mbappé. »