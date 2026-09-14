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[19:35]Les infos du jour : l’affaire Mbappé-Dembélé s’envenime, ça chauffe déjà pour Poirier (FC Nantes) et Toppmöller (RC Lens)
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Les infos du jour : l’affaire Mbappé-Dembélé s’envenime, ça chauffe déjà pour Poirier (FC Nantes) et Toppmöller (RC Lens)

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 19:35
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors de la Coupe du monde 2026

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 14 septembre 2026.

La grosse info : l’affaire Mbappé – Dembélé enfle !

La polémique enfle entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois (1-0) ce dimanche, l’attaquant parisien a répondu à son coéquipier chez les Bleus au sujet de la course au Ballon d’Or, et plus particulièrement à ses propos sur « l’élu ». « J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra », a lâché le Ballon d’Or 2025 au micro de Ligue 1+. Ce lundi, L’Équipe précise qu’Ousmane Dembélé aurait très mal pris les propos de Kylian Mbappé.

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