FC Nantes : Michel Der Zakarian de nouveau appelé à la rescousse !

Quelques semaines après son retour et son départ précipité, Michel Der Zakarian pourrait encore rendre un précieux service au FC Nantes et à Waldemar Kita.

Le troisième passage de Michel Der Zakarian au FC Nantes aura été particulièrement bref. Revenu au club durant l’été avec la mission de relancer les Canaris et de viser une remontée immédiate en Ligue 1, l’entraîneur n’aura finalement dirigé que trois rencontres de Ligue 2. Trois matchs, trois défaites, et une dernière place qui ont rapidement poussé Waldemar Kita à trancher.

La défaite contre Rodez (2-5) à la Beaujoire a précipité la décision. Quelques jours plus tard, Grégory Poirier était choisi pour prendre la succession de Der Zakarian. Le nouvel entraîneur nantais a depuis obtenu un premier succès contre Nancy, avant de connaître une nouvelle défaite ce samedi à Sochaux.

Kita ne garde pas de rancune

Malgré cette séparation très rapide, Waldemar Kita ne semble pas vouloir transformer l’épisode en règlement de comptes. Interrogé sur le sujet, le propriétaire nantais assure conserver de l’affection pour son ancien coach : « Michel, je l’aime beaucoup. »

Kita reconnaît néanmoins avoir dû prendre une décision difficile. « J’ai été obligé de prendre une décision, peu agréable. Je n’avais pas le choix », explique-t-il, tout en estimant que le contexte du football actuel rend la tâche des entraîneurs particulièrement compliquée.

Le dirigeant nantais a également expliqué pourquoi il avait misé sur Grégory Poirier. Il apprécie notamment le profil plus jeune du technicien et son approche du jeu, qu’il juge « assez offensif » et « moderne ».

Une rupture qui pourrait coûter cher

Au-delà de l’aspect sportif, cette décision représente surtout une nouvelle dépense pour le FC Nantes. Le départ de Der Zakarian devrait coûter environ un million d’euros au club, selon les informations rapportées autour de cette rupture.

Waldemar Kita aimerait donc que son ancien entraîneur fasse, à son tour, un effort financier. « Va-t-il avoir la courtoisie de faire un geste ? Je ne sais pas. On verra bien », a-t-il déclaré.

Une situation assez particulière pour un entraîneur qui avait pourtant retrouvé Nantes avec l’objectif de reconstruire une équipe capable de retrouver rapidement l’élite.

Le FC Nantes dans une nouvelle période d’incertitude

Cette affaire intervient alors que l’avenir du FC Nantes se joue également en coulisses. Waldemar Kita a récemment confirmé l’existence de trois propositions pour le rachat du club, relançant encore un peu plus les interrogations autour de l’avenir de la famille Kita à la tête des Canaris.

Sur le terrain, la priorité reste toutefois claire : redresser une équipe qui a déjà perdu plusieurs matchs importants depuis le début de la saison. Pour Der Zakarian, cette nouvelle aventure nantaise s’est achevée presque avant même d’avoir commencé. Pour Kita, la facture de cette nouvelle erreur de casting pourrait, elle, être beaucoup plus longue à digérer.