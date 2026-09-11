Si Grégory Poirier diffuse un double sentiment de sérénité et de maîtrise depuis son arrivée au FC Nantes, son entente avec la formation ne serait pas au beau fixe.

Le début de l’aventure de Grégory Poirier sur le banc du FC Nantes se déroule sous le signe du calme. L’ancien entraîneur de Martigues a rapidement affiché une volonté de construire un projet cohérent avec les Canaris. Sur le terrain comme dans son discours, le technicien renvoie l’image d’un entraîneur serein et maître de ses choix.

Tensions confirmées entre Poirier et la formation du FC Nantes

Ses bons résultats (1 nul et une victoire) parlent pour lui mais mais cette tranquillité apparente ne serait pas totalement partagée en interne. Depuis plusieurs jours, des tensions sont évoquées autour du centre de formation du FC Nantes. Et une nouvelle information vient relancer sérieusement cette affaire.La rumeur d’un désaccord entre Grégory Poirier et le centre de formation avait commencé à circuler la semaine dernière. Le sujet prend désormais davantage d’ampleur avec la mise en cause d’un personnage particulièrement important dans l’écosystème nantais : Stéphane Ziani.

Ancien joueur emblématique des Canaris, Ziani occupe aujourd’hui un rôle important auprès des jeunes du club et reste très impliqué dans la formation nantaise. Une éventuelle brouille avec lui pourrait donc être loin d’être anodine. Sur X, Emmanuel Merceron a apporté un nouvel élément concernant cette situation. Le spécialiste du FC Nantes estime notamment que Stéphane Ziani aurait pris ses distances avec Poirier. « Il semble plutôt bouder Poirier maintenant, avec ses amis de la formation », a écrit Merceron. Une phrase qui vient donner du poids aux rumeurs apparues ces derniers jours. Attention toutefois : il ne s’agit pas d’une communication officielle du FC Nantes ni d’une confirmation publique d’un conflit par les principaux intéressés.

Un problème qui pourrait devenir gênant au FC Nantes ?

Si les relations entre le staff professionnel et le centre de formation étaient réellement compliquées, la situation pourrait rapidement devenir un sujet important pour le FC Nantes. Le club s’appuie historiquement sur ses jeunes joueurs et souhaite continuer à faire émerger des talents issus de la Jonelière. Une bonne coordination entre l’entraîneur de l’équipe première et les responsables de la formation apparaît donc essentielle. Poirier devra notamment trouver le bon équilibre entre ses choix sportifs et le développement des jeunes éléments susceptibles d’intégrer progressivement le groupe professionnel. Pour l’instant, Grégory Poirier ne laisse en tout cas rien transparaître publiquement.

Depuis son arrivée, le technicien cherche surtout à installer ses principes et à remettre le FC Nantes sur une dynamique positive. Cette approche pourrait cependant provoquer des divergences avec certains membres de l’environnement nantais. Le cas Stéphane Ziani pourrait ainsi être le premier signe visible de tensions plus larges autour du fonctionnement du club. À ce stade, il serait donc prématuré de parler de véritable crise interne mais la répétition des informations concernant les relations entre Poirier et la formation commence forcément à attirer l’attention. Si le désaccord avec Stéphane Ziani venait à se confirmer publiquement, il pourrait constituer un premier accroc dans le projet du nouvel entraîneur nantais.