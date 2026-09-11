Pronostic Paris FC – OL : le Paris FC va-t-il s’offrir l’OL après l’OM ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 1 entre le Paris FC et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des chocs de cette quatrième journée de Ligue 1 ! Respectivement deuxième et troisième au classement après trois journées disputées, le Paris FC et l’Olympique Lyonnais s’affrontent ce samedi soir (20h45) au stade Jean-Bouin. Deux équipes qui ont parfaitement lancé leur saison et qui tenteront de poursuivre sur leur dynamique pour rester au contact des premières places du championnat.

Ligue 1 – Paris FC vs OL

Samedi 12 septembre 2026 · 20h45 · Stade Jean-Bouin

Paris FC : des Parisiens toujours invaincus

Le Paris FC confirme pour le moment les belles promesses entrevues depuis son retour parmi l’élite. Après trois journées, le club de la capitale n’a toujours pas connu la défaite et occupe la deuxième place du classement avec sept points pris sur neuf possibles.

Les Parisiens avaient pourtant démarré timidement leur championnat avec un match nul et vierge sur la pelouse de Troyes (0-0). Une rencontre durant laquelle ils n’avaient pas réussi à faire sauter le verrou du promu, mais où leur solidité défensive leur avait permis de repartir avec un premier point.

La deuxième journée a été beaucoup plus convaincante. Pour leur première à Jean-Bouin cette saison, les joueurs du PFC ont largement dominé l’OGC Nice (3-0). Trois buts marqués, aucun encaissé et une première victoire qui leur a permis de véritablement lancer leur exercice 2026-2027.

Mais c’est surtout dimanche dernier que le Paris FC a envoyé un sérieux message à la concurrence. En déplacement au Vélodrome, les Parisiens sont allés chercher une victoire spectaculaire contre l’Olympique de Marseille (2-3). Un succès de prestige qui confirme qu’il faudra probablement compter sur eux dans la première partie de tableau.

Avec six buts marqués lors de ses deux dernières sorties et seulement deux encaissés depuis le début du championnat, le Paris FC présente déjà un équilibre intéressant. La réception de l’OL représentera néanmoins un nouveau test de taille face à un adversaire qui n’a lui non plus toujours pas perdu cette saison.

OL : Lyon confirme son très bon départ

L’Olympique Lyonnais réalise également un début de championnat très solide. Troisièmes après trois journées, les Gones comptent sept points et restent donc à hauteur du Paris FC avant leur déplacement dans la capitale.

Les hommes de Paulo Fonseca avaient parfaitement lancé leur saison en allant s’imposer sur la pelouse du Toulouse FC (0-2). Une première prestation aboutie à l’extérieur, avec deux buts inscrits et surtout aucun encaissé.

L’OL a ensuite connu davantage de difficultés lors de la réception du Havre. Accrochés à domicile (1-1), les Lyonnais ont laissé échapper leurs premiers points de la saison, sans pour autant connaître la défaite.

Vendredi dernier, Lyon a immédiatement renoué avec la victoire en dominant l’AJ Auxerre au Groupama Stadium (3-1). Félix Bacher, Zachary Athekame et Ernest Nuamah ont permis aux Gones de faire la différence et de signer un deuxième succès en trois journées.

Lyon possède ainsi exactement le même bilan comptable que son adversaire : deux victoires et un match nul. Avec six buts inscrits et seulement deux encaissés, les deux équipes affichent même des statistiques parfaitement identiques dans les deux surfaces. De quoi rendre cette affiche particulièrement difficile à pronostiquer.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais ont souvent offert des scénarios indécis ces dernières années. Les deux équipes s’étaient notamment retrouvées à deux reprises en championnat la saison dernière sans parvenir à se départager.

À Jean-Bouin, le premier duel avait donné lieu à un match particulièrement spectaculaire. Paris et Lyon s’étaient quittés sur un score de parité après six buts inscrits (3-3).

Le scénario avait été beaucoup moins prolifique lors du match retour au Groupama Stadium. Mais là encore, aucune des deux formations n’avait réussi à prendre le dessus, la rencontre s’étant terminée sur un nouveau match nul (1-1).

Avant cela, les deux clubs s’étaient également affrontés en Coupe de France en décembre 2021. Une rencontre arrêtée à la mi-temps à la suite d’incidents dans les tribunes alors que le score était de 1-1, avant que les deux équipes ne soient éliminées de la compétition.

Les confrontations récentes montrent donc à quel point il est difficile de départager ces deux formations. Et avec deux équipes qui comptent exactement le même nombre de points, de buts marqués et de buts encaissés cette saison, la tendance pourrait encore se confirmer samedi soir.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Chergui, Coppola, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Koleosho – Sinayoko.

La compo probable de l’OL : Greif – Athekama, Bacher, Niakhaté, Abner – Morton, Bidstup, Tolisso – Nuamah, Sulc, Openda.

Les joueurs à suivre

Lassine Sinayoko (Paris FC) : l’attaquant parisien arrive lancé après avoir été le grand artisan de la victoire obtenue dimanche dernier sur la pelouse de l’OM. Auteur d’un triplé au Vélodrome, il sera forcément l’une des principales menaces à surveiller pour la défense lyonnaise. Sa puissance et sa capacité à prendre la profondeur pourraient permettre au PFC de mettre en difficulté l’arrière-garde des Gones.

Ernest Nuamah (OL) : l’ailier ghanéen a joué un rôle majeur dans la victoire lyonnaise contre Auxerre lors de la dernière journée. Buteur et également impliqué sur l’ouverture du score, il a montré qu’il pouvait faire des différences dans les derniers mètres. Sa vitesse et ses qualités dans les duels pourraient être particulièrement utiles pour exploiter les espaces laissés par le Paris FC.

Les tendances de cotes : une affiche quasiment indécise

Issue Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire Paris FC (1) ≈ 2,60 ≈ 38 % Paris légèrement outsider Match nul (X) ≈ 3,65 ≈ 27 % Scénario crédible Victoire OL (2) ≈ 2,55 ≈ 39 % Lyon très léger favori

Rarement une affiche aura semblé aussi équilibrée aux yeux des bookmakers. La victoire du Paris FC est proposée autour de 2,60, tandis que celle de l’Olympique Lyonnais se situe aux alentours de 2,55. Il n’existe donc pratiquement aucune différence entre les deux équipes sur le marché du résultat final.

Cette absence de véritable favori est cohérente avec leur début de championnat. Paris et Lyon possèdent tous les deux sept points après trois journées et affichent exactement le même bilan : deux victoires, un match nul, six buts inscrits et deux encaissés.

Le Paris FC pourra néanmoins compter sur l’avantage du terrain et surtout sur la confiance accumulée après sa victoire au Vélodrome. Les Parisiens ont par ailleurs parfaitement réussi leur première rencontre de la saison à Jean-Bouin en dominant Nice 3-0.

Lyon a toutefois déjà montré qu’il savait voyager puisque son premier déplacement s’est terminé par une victoire 2-0 à Toulouse. Face à deux formations aussi proches sur le papier et au classement, les marchés alternatifs semblent donc plus intéressants qu’un simple pari sur le vainqueur.

Nos pronostics pour Paris FC – OL

Plus de 2,5 buts dans le match : les deux équipes ont progressivement trouvé leur rythme offensivement. Le Paris FC vient d’inscrire trois buts contre Nice puis trois autres à Marseille, tandis que Lyon reste sur trois réalisations face à Auxerre. Leur dernière confrontation à Jean-Bouin avait également donné lieu à un spectaculaire 3-3. Avec deux formations en confiance et capables de se projeter rapidement, cette affiche pourrait à nouveau produire au moins trois buts.

: les deux équipes ont progressivement trouvé leur rythme offensivement. Le Paris FC vient d’inscrire trois buts contre Nice puis trois autres à Marseille, tandis que Lyon reste sur trois réalisations face à Auxerre. Leur dernière confrontation à Jean-Bouin avait également donné lieu à un spectaculaire 3-3. Avec deux formations en confiance et capables de se projeter rapidement, cette affiche pourrait à nouveau produire au moins trois buts. Paris FC marque plus de 1,5 but : le club de la capitale vient de marquer six fois en deux rencontres et a déjà inscrit trois buts lors de chacun de ses deux derniers matchs. Surtout, le PFC vient de prouver au Vélodrome qu’il était capable de se montrer dangereux face à une formation ambitieuse. À Jean-Bouin, où Nice avait déjà encaissé trois buts, les Parisiens pourraient une nouvelle fois trouver plusieurs fois le chemin des filets.

: le club de la capitale vient de marquer six fois en deux rencontres et a déjà inscrit trois buts lors de chacun de ses deux derniers matchs. Surtout, le PFC vient de prouver au Vélodrome qu’il était capable de se montrer dangereux face à une formation ambitieuse. À Jean-Bouin, où Nice avait déjà encaissé trois buts, les Parisiens pourraient une nouvelle fois trouver plusieurs fois le chemin des filets. Un match nul à la mi-temps : avec deux équipes qui semblent extrêmement proches actuellement, la première période pourrait être davantage marquée par l’observation. Ni Paris ni Lyon n’a intérêt à se découvrir trop rapidement dans un duel entre deux concurrents directs du haut de tableau. Un score de parité au moment de regagner les vestiaires constitue donc une possibilité intéressante avant que la rencontre ne se décante après la pause.

Score possible

Paris FC 2-1 OL : il est particulièrement difficile de départager deux équipes qui présentent exactement le même bilan après trois journées. Lyon a montré de très belles choses depuis la reprise et possède suffisamment de qualités pour mettre en difficulté la défense parisienne. Mais le PFC arrive avec énormément de confiance après ses deux victoires consécutives contre Nice puis à Marseille. Devant son public, et porté par une attaque qui vient d’inscrire six buts en deux matchs, le club de la capitale pourrait profiter de sa dynamique pour faire légèrement pencher la balance en sa faveur et signer un troisième succès consécutif.