ASSE : le coach de Dunkerque apporte une bonne et une mauvaise nouvelle à Cathro

Albert Sanchez a fait le point sur son groupe avant la réception de l’ASSE ce samedi.

Tout comme Ian Cathro du côté de l’AS Saint-Étienne, l’entraîneur de Dunkerque, Albert Sanchez, s’est présenté ce jeudi après-midi en conférence de presse avant le match entre Dunkerquois et Stéphanois, prévu ce samedi (20h).

Prévot et Dabo absents, Robail apte pour l’ASSE !

Le coach de l’USLD a notamment fait le point sur son groupe pour cette rencontre, annonçant le forfait d’Alex Dabo et la première apparition dans le groupe de Gaëtan Robail, arrivé librement le week-end dernier à Dunkerque. Expulsé contre Nancy (2-0), le 28 août dernier, Maxence Prévot sera, lui, de nouveau suspendu pour la réception des Verts.

« Je suis très surpris par Gaëtan Robail car il est arrivé prêt, même s’il n’est pas à 100 %. Je pense qu’il est prêt à jouer, il s’est entraîné avec beaucoup d’intensité. C’est un bon joueur avec beaucoup d’expérience. Il est prêt », a confié Albert Sanchez au sujet de sa nouvelle recrue offensive.