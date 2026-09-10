Si Olivier Dall’Oglio a dit tout le respect qu’il portait à l’ASSE, ses dernières vérités au sujet de son passage sur le banc du club forézién n’a pas plu à tout le monde.

Olivier Dall’Oglio n’a pas totalement tourné la page de Saint-Étienne. L’ancien entraîneur de l’ASSE s’est récemment livré dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, revenant notamment sur son passage sur le banc stéphanois et les conditions qui, selon lui, auraient pu permettre au club de mieux s’en sortir. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir.

Dall’Oglio estime qu’il aurait pu sauver l’ASSE

Interrogé sur son expérience chez les Verts, Olivier Dall’Oglio a notamment expliqué qu’il avait formulé certaines demandes qui n’auraient pas suffisamment été prises en compte. L’ancien technicien stéphanois a même affiché une certaine conviction concernant l’issue qu’aurait pu connaître son équipe.

« Si on m’avait un petit peu écouté, je pense sincèrement qu’on aurait eu de bonnes chances de rester en Ligue 1 et d’y être bien installé », a-t-il déclaré. Une phrase particulièrement forte. Dall’Oglio ne remet donc pas seulement en question certains choix effectués durant son passage à Saint-Étienne : il laisse également entendre que son projet aurait pu permettre au club de s’installer durablement dans l’élite.

Cette analyse n’a manifestement pas convaincu Mohamed Toubache-Ter. Le spécialiste du mercato a relayé sur les réseaux sociaux un extrait de l’interview de Dall’Oglio, avant de répondre de manière particulièrement lapidaire : « Un comique LOL. » Difficile de faire beaucoup plus clair. Sans développer davantage son argumentaire, Toubache-Ter affiche donc clairement son scepticisme face aux déclarations de l’ancien entraîneur des Verts.

Un passage encore très commenté à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio avait pris les commandes de l’ASSE en décembre 2023, après le départ de Laurent Batlles. Il avait ensuite participé à la remontée du club en Ligue 1 avant de connaître une saison beaucoup plus compliquée dans l’élite.

Son aventure stéphanoise s’était finalement terminée en décembre 2024, après un début de saison difficile. Depuis, les choix effectués à cette époque continuent régulièrement de faire parler. Et les nouvelles déclarations de Dall’Oglio risquent forcément de relancer les débats sur les responsabilités de chacun dans les difficultés rencontrées par les Verts.

L’ancien entraîneur ne semble en tout cas pas vouloir réécrire son passage à Saint-Étienne en reniant ses convictions. Son message est plutôt clair : il estime avoir identifié certains problèmes et avoir proposé des solutions qui, selon lui, auraient pu changer le destin du club. Une lecture forcément subjective, qui n’est donc pas partagée par tout le monde. La réaction de Mohamed Toubache-Ter en est la preuve.