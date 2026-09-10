Invaincu sur le banc du FC Nantes en deux matches, Grégory Poirier suscite toujours de la méfiance du côté des supporters.

Grégory Poirier a beau avoir redonné quelques couleurs au FC Nantes, la confiance des supporters n’est visiblement pas encore acquise. Après trois défaites consécutives sous Michel Der Zakarian pour débuter la saison de Ligue 2, les Canaris ont changé d’entraîneur. Depuis l’arrivée de Poirier, Nantes reste invaincu avec un nul contre Guingamp et une victoire face à Nancy (1-0). Un bilan encourageant sur le papier, mais les supporters nantais restent prudents.

Les supporters du FC Nantes restent très méfiants

La victoire contre Nancy a forcément fait du bien à tout un club. Après un début de saison catastrophique, le FC Nantes a enfin décroché son premier succès de l’exercice et a quitté la dernière place du classement. Le contenu et l’état d’esprit affichés depuis l’arrivée de Poirier ont également apporté quelques motifs de satisfaction. Le technicien semble notamment avoir insufflé davantage de mouvement et de pressing à son équipe. Mais deux matches ne suffisent évidemment pas encore à effacer plusieurs années de déceptions.

Cette prudence se retrouve clairement dans un sondage publié par But!. Notre média a posé une question simple aux supporters après la victoire contre Nancy : « Après Nancy, la saison du FC Nantes est-elle enfin lancée ? » Et le résultat est particulièrement révélateur. 50,7 % des votants ont répondu « Oui », mais 49,3 % ont choisi « Non ». Autrement dit, les supporters sont quasiment parfaitement divisés.

Poirier doit encore faire ses preuves au FC Nantes

Ce résultat constitue forcément un petit coup dur pour Grégory Poirier. Non pas parce que les supporters seraient déjà hostiles à son arrivée, mais parce qu’ils refusent visiblement de s’emballer après seulement deux rencontres. Le nouvel entraîneur doit composer avec un contexte particulier. Les Canaris ont connu plusieurs saisons mouvementées et les changements de projet se sont multipliés ces dernières années. Une victoire ne suffit donc plus à provoquer immédiatement un regain massif de confiance. Poirier devra confirmer sur la durée.

Le déplacement à Sochaux (samedi, 14h) représente justement une nouvelle occasion pour Nantes de convaincre. Après avoir pris quatre points lors de ses deux premiers matches sur le banc, Poirier peut désormais permettre aux Canaris de véritablement lancer leur remontée. Un nouveau résultat positif renforcerait forcément l’idée d’un changement de dynamique. À l’inverse, un revers pourrait rapidement réveiller les vieux doutes. Le sondage de But! rappelle surtout l’ampleur du travail qui attend Grégory Poirier. Après des années de désillusions, la confiance des supporters du FC Nantes ne se décrète plus. Elle se gagne match après match.