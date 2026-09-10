Alors que la saison de l’ASSE est un sans-faute, un gros couac est survenu à Geoffroy-Guichard.

Tout va très bien pour l’ASSE… ou presque. Sportivement, les Verts réalisent jusqu’ici un début de saison remarquable. Les hommes d’Ian Cathro enchaînent les victoires (5/5) et affichent de grandes ambitions dans la course à la montée en Ligue 1. Mais un problème inattendu est venu ternir cette belle dynamique. Et il concerne directement Geoffroy-Guichard.

Une partie de la pelouse de Geoffroy-Guichard va être refaite

Lors de la victoire contre Montpellier, remportée 3-1 par l’ASSE, un incident assez inhabituel s’est produit sur la pelouse du Chaudron. Un trou est apparu en pleine rencontre, obligeant les différents acteurs à composer avec une pelouse visiblement fragilisée. Si cet incident n’a évidemment pas empêché les Stéphanois de s’imposer, il a rapidement suscité des interrogations concernant l’état du terrain. Et la suite vient désormais confirmer que le problème n’était pas totalement anodin.

Selon Le Progrès, la collectivité a annoncé une intervention sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Une réfection partielle va être réalisée afin de corriger les zones endommagées et permettre au stade de retrouver une surface de jeu adaptée aux prochaines échéances. L’objectif est clair : éviter que ce type de problème ne se reproduise lors des prochaines rencontres disputées dans le Chaudron. Une intervention qui tombe toutefois à un moment particulier du calendrier.

Rodez devra patienter

L’ASSE doit recevoir Rodez le 10 octobre. Cette échéance laisse donc plusieurs semaines pour permettre aux équipes chargées de l’entretien d’intervenir sur la pelouse. Le délai devrait permettre de remettre correctement en état les zones concernées avant le retour des Verts à Geoffroy-Guichard. Pour les supporters stéphanois, cette annonce constitue donc surtout une petite contrariété plutôt qu’une véritable catastrophe mais elle reste le premier gros couac d’un début de saison jusqu’ici quasiment parfait.

Sur le terrain, cette histoire de pelouse ne doit évidemment pas faire oublier les performances réalisées par l’ASSE. Le club stéphanois a parfaitement lancé son exercice et affiche une dynamique particulièrement intéressante. L’équipe de Cathro devra désormais poursuivre sur cette lancée dès ce samedi à Dunkerque (20h).