Dunkerque – ASSE : un buteur bien connu du RC Lens surgit sur la route des Verts

Après avoir perdu Thomas Robinet dans les dernières heures du mercato, l’US Dunkerque a trouvé un renfort offensif. Le club nordiste a annoncé l’arrivée de Gaëtan Robail, ancien joueur du RC Lens, qui pourrait rapidement se retrouver sur la route de l’ASSE. Une recrue d’expérience pour Albert Sanchez, alors qu’Enzo Mayilla, formé chez les Verts, avait récemment été titularisé en pointe.

Le mercato est terminé, mais Dunkerque, prochain adversaire de l’ASSE, n’en avait pas tout à fait fini avec son recrutement. Dans la dernière ligne droite du marché estival, l’USLD avait vu partir deux éléments importants de son effectif. Son buteur Thomas Robinet a rejoint le FC Nantes, tandis que le milieu Marco Derchef a pris la direction du KV Mechelen, en Belgique. Deux départs qui avaient poussé Albert Sanchez à réclamer des renforts à ses dirigeants.

Le technicien espagnol a été entendu. Hier, le club maritime a officialisé l’arrivée de Gaëtan Robail, libre après son passage au RWDM Brussels. Le joueur de 32 ans s’est engagé pour une saison, avec une année supplémentaire en option. Une recrue qui doit apporter de l’expérience et de nouvelles solutions offensives à une équipe dunkerquoise contrainte de se réorganiser.

Robail, un ancien Lensois de retour dans le Nord

Le nom de Gaëtan Robail parlera forcément aux suiveurs du RC Lens. Formé au Paris Saint-Germain, le milieu offensif s’était notamment fait connaître sous les couleurs sang et or avant de poursuivre sa carrière à Valenciennes et Guingamp. Il a ensuite tenté l’aventure à l’étranger, au Cercle Bruges puis à l’Atromitos, en Grèce, avant de retrouver la Belgique.

Lors de ses deux dernières années au RWD Molenbeek, devenu RWDM Brussels, Robail a disputé 30 rencontres officielles et inscrit 11 buts. Des statistiques qui témoignent de sa capacité à se montrer décisif, même si son profil ne se limite pas à celui d’un pur avant-centre. Polyvalent, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, il peut aussi bien participer à la construction du jeu que se retrouver à la finition.

L’USLD met d’ailleurs en avant sa qualité de passe, sa justesse technique des deux pieds et son calme. Avec plus de 120 matchs de Ligue 2 au compteur, l’ancien Lensois connaît les exigences du championnat. Originaire du Nord, il retrouve également une région qu’il connaît bien, ce qui devrait faciliter son intégration.

Mayilla avait assuré l’intérim en pointe

Cette arrivée intervient alors que Dunkerque cherchait une solution après le départ de Robinet. Le week-end dernier, c’est Enzo Mayilla qui avait débuté à la pointe de l’attaque nordiste. Un nom bien connu à Saint-Étienne, puisque le jeune attaquant a été formé à l’ASSE avant de rejoindre l’USLD cet été.

L’arrivée de Robail va donc renforcer la concurrence dans le secteur offensif, même si les deux joueurs ne présentent pas exactement le même profil. Pour Albert Sanchez, l’objectif est surtout de retrouver des solutions après une fin de mercato mouvementée.