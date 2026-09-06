ASSE : la Ligue 1 déjà promise aux Verts, ça vient d’un concurrent direct

Avec cinq victoires en cinq journées, l’ASSE réalise un départ historique qui rappelle furieusement celui d’un futur champion de Ligue 2.

L’ASSE ne pouvait pas rêver meilleur départ. Samedi soir, les Verts ont signé une nouvelle victoire face à Montpellier (3-1), à Geoffroy-Guichard, lors de la 5e journée de Ligue 2. Un cinquième succès consécutif qui permet à l’ASSE de conserver la tête du championnat avec 15 points sur 15 possibles.

Metz met l’ASSE sur la voie

Ce début de saison est tout simplement inédit pour le club stéphanois. D’après les statistiques d’Opta, l’ASSE n’avait jamais remporté ses cinq premiers matchs d’un championnat. Les Verts viennent donc d’établir un nouveau record dans leur histoire.

Et la performance prend encore plus de relief lorsqu’on regarde du côté de la Ligue 2 : la dernière équipe à avoir réalisé pareil départ était le FC Metz en 2018-2019. Les Grenats, concurrents des Verts pour la montée cette saison, avaient alors poursuivi leur formidable parcours jusqu’au titre de champion et à la montée en Ligue 1.

Tous les voyants sont au vert

Au-delà du classement, l’ASSE impressionne également par son efficacité. Après cinq journées, les hommes d’Ian Cathro ont déjà inscrit 16 buts, pour seulement 4 encaissés. Un bilan qui confirme les ambitions affichées par le club après sa relégation.

Évidemment, la saison est encore longue et rien ne sera joué en septembre. Mais avec ce rythme, cette confiance et un Chaudron déjà en fusion, Saint-Étienne peut légitimement commencer à rêver d’un retour en Ligue 1 dès 2027.

Le plus symbolique reste peut-être le parallèle avec Metz : en 2018-2019, les Grenats avaient transformé leur départ parfait en titre et en montée. Les supporters stéphanois espèrent désormais que l’histoire se répétera… en vert.