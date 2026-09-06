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FRANCE

RC Lens : Jean-Louis Leca prêt à relever un nouveau défi totalement inattendu ?

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 20:20
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Jean-Louis Leca, ancien gardien du RC Lens et actuel directeur sportif, aurait pu troquer ses gants pour le maillot d’attaquant du cet été.

Jean-Louis Leca n’a décidément pas fini de surprendre. Deux ans après avoir mis un terme à sa carrière de gardien professionnel, l’ancien portier du RC Lens, désormais directeur sportif du Racing, aurait été tout proche de reprendre une licence… comme attaquant en Régional 2, comme le révèle La Voix du Nord.

La rumeur circule actuellement dans le football amateur de l’Artois. Le club concerné ? Le FC Montigny-en-Gohelle, qui évolue cette saison en Régional 2. Interrogé à ce sujet après la lourde défaite montignoise contre Biache-Saint-Vaast, l’entraîneur Joffrey Maczkowski est resté évasif. Même réaction du côté de Medhy Guezoui, ancien attaquant du RC Lens et désormais joueur de Montigny, qui connaît bien Leca. Avec le sourire, Guezoui a néanmoins glissé que Jean-Louis Leca « a un très bon pied et ferait un très bon attaquant ».

Après six saisons et 138 apparitions officielles avec le RC Lens, Leca avait raccroché les gants en mai 2024. Le Racing lui avait alors confié une nouvelle mission au sein du club, avant qu’il ne devienne directeur sportif.

Un jour, peut-être

Pour Leca, l’aventure à Montigny reste toutefois à ce stade une rumeur. Aucune officialisation d’une licence au FC Montigny-en-Gohelle n’est intervenue. Le club, lui, évolue bien en Régional 2 et possède une équipe engagée dans le championnat régional cette saison.

Alors, verra-t-on un jour le directeur sportif du RC Lens enfiler le maillot d’un attaquant en Régional 2 ? Pour l’instant, rien n’est confirmé. Mais connaissant le caractère de Jean-Louis Leca, l’idée a de quoi faire sourire… et peut-être donner quelques sueurs froides aux défenseurs de l’Artois.

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