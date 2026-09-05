RC Lens : Toppmöller redoute deux nouveaux forfaits pour Prague

Sortis sur blessure face à Lorient (0-1), Matthieu Udol et Yacine Titraoui restent incertains pour le déplacement à Prague. Dino Toppmöller a livré un premier diagnostic contrasté concernant ses deux joueurs.

Udol souffre finalement d’une béquille

On vous en parlait après la rencontre : la défense du RC Lens était encore frappée par un coup dur dans un secteur déjà décimé. Les premières nouvelles concernant Matthieu Udol se veulent toutefois un peu plus rassurantes.

Touché dès la 24e minute, le piston lensois a reçu un gros coup à la cuisse. « Matthieu a pris un grand coup au niveau de la cuisse. Il a une instabilité dans la jambe », a expliqué Dino Toppmöller dans sa prise de parole d’après-match. Le technicien allemand évoque une béquille et une cuisse gonflée. Une nouvelle évaluation doit déterminer s’il pourra tenir sa place à Prague.

Davantage d’inquiétude pour Titraoui

Le doute est plus important pour Yacine Titraoui. Le milieu algérien a brusquement interrompu sa course à l’heure de jeu après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Il doit passer une échographie afin de connaître la nature exacte de sa blessure.

« Malheureusement je pense que ça sera juste pour Prague », a reconnu Toppmöller, sans pouvoir en dire davantage. Un forfait du milieu de terrain semble donc se dessiner, même si le RC Lens attend encore les résultats des examens.

Lens rechute à Bollaert. Battus par Lorient (0-1), les Sang et Or concèdent une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 après Strasbourg. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096285552211313071

Une marge de manœuvre encore réduite

Ces deux alertes compliquent encore les plans de Toppmöller avant le rendez-vous européen. Souleymane Sagnan, également sorti dans le temps additionnel contre Lorient, sera de toute façon suspendu pour le prochain match. Après deux revers consécutifs en Ligue 1, Lens pourrait ainsi se présenter à Prague avec un effectif sérieusement diminué.