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FRANCE

PSG Mercato : Paris laisse filer 3 M€ dans un rebondissement de dernière minute !

Par Wladimir DELCROS - 5 Sep 2026, 21:03
PSG Mercato : Paris laisse filer 3 M€ dans un rebondissement de dernière minute !

Le PSG espérait encore profiter indirectement du mercato turc grâce au possible transfert d’Eddy Doué. Mais les négociations menées vendredi n’ont finalement pas abouti, repoussant l’éventuel jackpot parisien.

L’Estrela Amadora repousse les offres turques

On vous en parlait dans notre article consacré au départ potentiel d’Eddy Doué : Başakşehir et Trabzonspor s’étaient positionnés sur le milieu de 20 ans, avec l’espoir d’arracher sa signature avant la fermeture du marché turc.

Le dossier a toutefois connu son dénouement vendredi. Malgré des offres estimées à 6 M€, l’Estrela Amadora n’a pas donné suite et conservera finalement l’ancien Parisien durant les prochains mois, selon les informations de CulturePSG.

Trois millions d’euros échappent au PSG

Ce transfert avorté ne concerne pas seulement le club portugais. Parti libre en janvier après une rupture de contrat à l’amiable, Eddy Doué avait rejoint l’Estrela sans indemnité. En contrepartie, le PSG avait négocié une clause lui garantissant 50 % du montant d’une future revente.

Avec une opération à 6 M€, le club de la capitale aurait donc récupéré 3 M€ supplémentaires. Une somme qui aurait encore amélioré le bilan des ventes parisiennes, déjà supérieur à 360 M€ cet été en incluant les bonus.

Un départ simplement repoussé ?

Le PSG devra donc patienter avant d’activer cette clause particulièrement avantageuse. Courtisé cet été par l’Eintracht Francfort et les deux formations turques, Eddy Doué conserve une belle cote sur le marché.

Un nouveau départ dès le mois de janvier reste ainsi envisageable. Paris pourrait alors récupérer les quelques millions qui lui ont échappé vendredi, à condition que l’Estrela Amadora accepte cette fois de céder son élément prometteur.

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