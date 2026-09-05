L’ancien ailier du PSG Bradley Barcola a effectué ses premiers pas avec Liverpool. Entré en jeu à la 64e minute contre Ipswich, l’ancien Parisien s’est montré discret malgré quelques accélérations.

Les supporters de Liverpool attendaient forcément avec impatience les premiers pas de Bradley Barcola. Arrivé fin août en provenance du PSG pour une somme dépassant les 140 millions d’euros, l’international français représentait l’une des recrues phares du mercato des Reds.

Barcola commence à Liverpool sur le banc

Andoni Iraola avait pourtant prévenu : pas question de prendre le moindre risque avec son nouveau joueur. Jeudi, l’entraîneur de Liverpool avait laissé entendre que Barcola pourrait faire ses débuts en Premier League à Ipswich. Le technicien espagnol avait même reconnu avoir été « tenté de titulariser » l’ancien Parisien. Mais son manque de rythme a finalement poussé Iraola à la prudence. « Il a fait bonne impression à l’entraînement, mais il n’a disputé aucune minute en préparation. Il est prêt mais nous restons prudents, car nous ne voulons pas le perdre dès son retour », expliquait-il avant la rencontre à Sky Sports. Barcola a finalement dû patienter avant de fouler la pelouse de Portman Road.

Le numéro 29 de Liverpool est entré en jeu à la 64e minute, en remplacement de Victor Munoz. Il s’agissait de sa première apparition depuis sa belle seconde période avec l’équipe de France contre l’Angleterre, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde, remporté 6-4 par les Bleus. À Ipswich, les Reds avaient déjà fait le plus difficile. Liverpool menait 2-0 depuis la neuvième minute grâce à un doublé d’Alexander Isak, servi à deux reprises par Cody Gakpo. Dans ce contexte, Barcola n’a pas réellement eu l’occasion de faire exploser les compteurs. Positionné sur son côté gauche préféré, l’ancien Parisien a toutefois montré quelques séquences intéressantes. Sa vitesse lui a permis de prendre la profondeur, notamment à la 71e minute, avant que le gardien adverse ne sorte rapidement pour intervenir. Quelques minutes plus tard, Barcola s’est encore échappé avant de retrouver Gakpo, dont la frappe a été contrée. Des débuts encourageants, mais forcément encore très loin de son véritable potentiel.

Iraola attend davantage de Barcola

Iraola a d’ailleurs reconnu que Liverpool n’avait pas suffisamment servi sa nouvelle recrue. « Il a fait une bonne entrée mais nous n’avons pas réussi à le servir. On doit assimiler ses déplacements car il sera toujours là pour créer le danger dans le dos de l’équipe adverse », a-t-il réagi en conférence de presse. Le coach des Reds a également apprécié les premières sensations de son joueur avec le ballon : « Il semble, comme toujours, très à l’aise avec le ballon. » Un constat qui devrait rassurer les supporters de Liverpool. Barcola doit désormais retrouver progressivement du rythme et surtout apprendre à évoluer avec ses nouveaux partenaires.

Après cette première apparition en Premier League, Barcola pourrait rapidement avoir droit à davantage de responsabilités. Liverpool affrontera l’Atlético de Madrid mercredi à 21h, à Anfield, en Ligue des champions. Une rencontre d’un tout autre calibre qui pourrait offrir à l’ancien joueur du PSG une première titularisation avec les Reds. Après des débuts timides à Ipswich, Bradley Barcola aura alors une nouvelle occasion de montrer pourquoi Liverpool a accepté de dépenser plus de 140 millions d’euros pour s’attacher ses services.