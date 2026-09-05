ASSE : pluie de bonnes nouvelles de dernière minute avant Montpellier !

Ian Cathro peut se frotter les mains à l’heure d’affronter le Montpellier HSC sur le banc de l’ASSE (20h).

L’ASSE va retrouver son public ce samedi soir. Après un début de saison particulièrement réussi, les Stéphanois accueillent Montpellier à 20h pour une rencontre qui s’annonce importante dans la course aux premières places.

Les supporters montpelliérains interdits de déplacement

Ian Cathro dispose d’un groupe en confiance et pourra surtout compter sur une ambiance exceptionnelle à Geoffroy-Guichard, puisque les virages seront enfin présents. Mais une autre bonne nouvelle est venue s’ajouter à quelques heures du coup d’envoi.Les supporters de Montpellier ne seront pas autorisés à se déplacer à Saint-Étienne pour cette rencontre. Un arrêté ministériel interdit en effet, ce samedi 5 septembre, « le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du MHSC ou se comportant comme tel » entre les communes de l’Hérault et Saint-Étienne.

Une décision prise en raison des risques de troubles à l’ordre public. L’arrêté rappelle notamment plusieurs précédents concernant les supporters des deux clubs. Il souligne que « lors des rencontres organisées à domicile, certains supporters de l’ASSE adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l’enceinte des stades ». Le document évoque également les déplacements du MHSC, « très fréquemment sources de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ». La rencontre se déroulera donc sans parcage montpelliérain dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Montpellier arrive avec un groupe amoindri

Sur le terrain, les circonstances semblent également favorables aux Verts. Zoumana Camara devra composer avec un effectif encore largement diminué pour ce déplacement dans le Forez. Plusieurs joueurs importants ne devraient ainsi pas être en mesure de participer à la rencontre. Yassine Benhattab et Sissoko ne sont pas encore prêts, tandis que Yanis Zouaoui est également annoncé forfait. Mamadou Camara est quant à lui encore trop juste pour pouvoir prétendre à une place dans le groupe. Autant d’absences qui compliquent forcément les plans de Zoumana Camara.

À l’inverse, Ian Cathro peut aborder cette rencontre avec beaucoup de confiance. Tous les ingrédients semblent en tout cas réunis pour permettre à l’ASSE de poursuivre son excellent début de saison. Un stade plein, une équipe en confiance et un adversaire privé de plusieurs joueurs : Ian Cathro possède de sérieux arguments avant cette 5e journée. Il faudra désormais transformer ces circonstances favorables en trois points. Car après quatre victoires consécutives, les Verts peuvent frapper un nouveau grand coup et continuer à installer l’ASSE parmi les équipes qui comptent dans cette Ligue 2.