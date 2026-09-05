Le onze de départ d’Ian Catho pour affronter le Montpellier HSC à Geoffroy-Guichard (20h) semble connu.

Les Verts veulent poursuivre leur incroyable série. Après trois victoires en début de championnat puis un nouveau succès à Dijon, l’ASSE s’apprête à disputer un premier véritable choc de Ligue 2 face à Montpellier (20h). Une rencontre très attendue à Geoffroy-Guichard, annoncé à guichets fermés. Et Ian Cathro semble avoir déjà une idée précise de son animation.

Davitashvili devrait encore avoir sa chance

Jakob Breum ne devrait pas être de la partie face à Montpellier. Touché derrière la cuisse contre Grenoble, le milieu offensif danois avait déjà dû déclarer forfait pour le déplacement à Dijon. Ian Cathro s’était montré rassurant concernant sa blessure, préférant toutefois ne prendre aucun risque avec l’un de ses joueurs majeurs. « Ce n’est pas grave, mais il est forfait pour cette rencontre.

Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risque », avait expliqué l’entraîneur stéphanois. Le forfait de Breum oblige donc Cathro à trouver une nouvelle solution dans son animation offensive.

Comme à Dijon, Zuriko Davitashvili devrait profiter de l’absence du Danois. Le Géorgien avait déjà remplacé Breum contre Grenoble. Il avait ensuite été titularisé à Dijon, participant ainsi au quatrième succès consécutif de l’ASSE. Le choix de Cathro ne constituerait donc pas une véritable surprise. La nouveauté se situerait plutôt dans le système utilisé par l’entraîneur écossais.

Cathro change de système

Selon L’Équipe, Ian Cathro devrait délaisser le 4-2-3-1 pour passer en 4-4-2. Une modification intéressante pour affronter Montpellier. Irvin Cardona devrait ainsi conserver sa place en pointe, mais serait associé à Thierno Ballo. Davitashvili prendrait de son côté place sur le côté gauche. Sur le papier, les hommes changent donc très peu. C’est surtout leur positionnement et leur animation qui seraient différents. Cette formule pourrait notamment permettre à Cardona et Ballo de davantage peser dans la surface, tout en offrant à Davitashvili davantage d’espace pour provoquer depuis son côté.

Cette réception de Montpellier arrive dans un contexte particulièrement favorable pour l’ASSE. Les Stéphanois ont remporté leurs quatre premières rencontres de championnat et affichent une confiance maximale. Le succès obtenu à Dijon a encore confirmé la solidité du groupe construit par Cathro.

Le coach veut toutefois éviter toute forme de relâchement. Face à Montpellier, le coach de l’ASSE s’attend à un test beaucoup plus sérieux. Il avait d’ailleurs présenté le MHSC comme « le plus gros test de la saison » lors de sa conférence de presse. Dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés, les Verts auront donc une motivation supplémentaire.